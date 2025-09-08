Chau mamparas: la nueva tendencia en la construcción de duchas

El reemplazo de las mamparas que gana terreno en los baños.

Durante décadas, las mamparas se posicionaron como el símbolo de modernidad en los baños, reemplazando a las clásicas cortinas de plástico y marcando un antes y un después en funcionalidad y diseño, especialmente entre los años 60 y 70, cuando se buscaba mayor comodidad y espacios prácticos en el hogar.

Sin embargo, con el tiempo, el encanto de las mamparas comenzó a desvanecerse. El mantenimiento constante, las marcas difíciles de eliminar y la humedad acumulada las volvieron un dolor de cabeza para muchos usuarios. Incluso con los trucos caseros que se viralizan en redes sociales, mantenerlas impecables requiere casi una limpieza diaria, lo que llevó a arquitectos y propietarios a explorar nuevas alternativas que unieran estética y practicidad.

Una de las propuestas que gana cada vez más terreno son los muros bajos de obra. Estos muros, construidos a media altura, funcionan como barrera para evitar salpicaduras, pero sin cerrar completamente el espacio. Como resultado, el baño luce más abierto y luminoso, integrando la ducha al conjunto del ambiente.

La ducha italiana gana terreno en los baños

Esta tendencia responde a una visión global que prioriza espacios fáciles de limpiar, con menos rincones donde se acumule suciedad y materiales que no demanden mucho mantenimiento. En esta línea, la gran protagonista es la llamada ducha italiana o walk-in shower, que se caracteriza por estar al ras del suelo, sin escalones ni barreras físicas, y con un diseño completamente abierto.

En su versión más pura, la ducha italiana elimina incluso el panel de vidrio fijo, ofreciendo un acceso directo y cómodo. Otras variantes incorporan un solo cristal para evitar las salpicaduras, pero sin perfiles ni marcos que interrumpan la continuidad visual. Esto se logra gracias a una inclinación casi imperceptible del suelo que dirige el agua hacia un desagüe lineal, una solución ingeniosa que combina diseño y funcionalidad, adaptable a cualquier estilo.

Para quienes cuentan con espacio, esta alternativa permite tener dos opciones en el baño: la ducha para un baño rápido y la bañera para esos momentos de relax más prolongados. Las bañeras exentas o “freestanding”, que no se encastran, sino que se apoyan en el piso, están ganando popularidad. Pinterest destaca que su búsqueda crece cada vez más en temas de decoración.

Desde el punto de vista técnico, estas bañeras tienen la ventaja de no requerir materiales complejos ni mano de obra especializada para su instalación, ya que se colocan una vez que el entorno está listo, solo es cuestión de elegir el modelo ideal. Además, brindan una sensación similar a la de un jacuzzi, perfectas para lograr un ambiente tipo spa en casa.

Las ventajas de estos nuevos diseños son claras: al eliminar marcos y perfiles, el baño parece más amplio y luminoso; la ducha italiana ofrece accesibilidad para personas mayores, niños o con movilidad reducida; el mantenimiento es sencillo, ya que basta con pasar un trapo para limpiar el piso; y su estética minimalista eleva la experiencia del baño a un nivel de lujo.