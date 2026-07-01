Calendario de pagos de ANSES agosto 2026 para jubilados, pensionados y AUH: fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) todavía no difundió el calendario de pagos correspondiente a agosto de 2026 para jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y demás beneficiarios. Mientras se espera la publicación oficial, que suele conocerse durante los primeros días del mes, los haberes continúan actualizándose por inflación y se mantiene el bono extraordinario de hasta $70.000 para los sectores de menores ingresos.

Según la información disponible hasta el momento, el organismo previsional aplicó en julio un incremento del 2,15% —equivalente al IPC de mayo— y confirmó que el refuerzo de $70.000 se abona junto con cada prestación. A continuación, repasamos las fechas y montos que rigieron en julio, a modo de referencia para los beneficiarios mientras aguardan el cronograma de agosto.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más perciben el aumento mensual por movilidad y el bono correspondiente. En julio, las fechas de cobro fueron las siguientes:

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 : 8 de julio

: 8 de julio DNI terminados en 4 y 5 : 13 de julio

: 13 de julio DNI terminados en 6 y 7 : 14 de julio

: 14 de julio DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

Quienes perciben hasta un haber mínimo comenzaron a cobrar desde el 8 de julio, con el siguiente esquema:

DNI terminados en 0 y 1 : 8 de julio

: 8 de julio DNI terminados en 2 : 13 de julio

: 13 de julio DNI terminados en 3 : 14 de julio

: 14 de julio DNI terminados en 4 : 15 de julio

: 15 de julio DNI terminados en 5 : 16 de julio

: 16 de julio DNI terminados en 6 : 17 de julio

: 17 de julio DNI terminados en 7 : 20 de julio

: 20 de julio DNI terminados en 8 : 21 de julio

: 21 de julio DNI terminados en 9: 22 de julio

Jubilados y pensionados que superan la mínima

Los beneficiarios con haberes superiores al mínimo cobraron durante la última semana de julio, según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1 : 23 de julio

: 23 de julio DNI terminados en 2 y 3 : 24 de julio

: 24 de julio DNI terminados en 4 y 5 : 27 de julio

: 27 de julio DNI terminados en 6 y 7 : 28 de julio

: 28 de julio DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

Los titulares de la AUH y de la Tarjeta Alimentar también recibieron sus pagos en julio de acuerdo con el calendario habitual. Las fechas fueron:

DNI terminados en 0 y 1 : 8 de julio

: 8 de julio DNI terminados en 2 : 13 de julio

: 13 de julio DNI terminados en 3 : 14 de julio

: 14 de julio DNI terminados en 4 : 15 de julio

: 15 de julio DNI terminados en 5 : 16 de julio

: 16 de julio DNI terminados en 6 : 17 de julio

: 17 de julio DNI terminados en 7 : 20 de julio

: 20 de julio DNI terminados en 8 : 21 de julio

: 21 de julio DNI terminados en 9: 22 de julio

Montos Vigentes

Con la actualización de julio, los montos base son los siguientes:

Jubilación mínima : $411.787,67 (con bono completo de $70.000 alcanza $481.787,67 ).

: $411.787,67 (con bono completo de $70.000 alcanza ). Jubilación máxima : $2.770.941,08 (sin bono).

: $2.770.941,08 (sin bono). AUH por hijo : $148.049 (se paga el 80%, el 20% restante se cobra al presentar la Libreta).

: $148.049 (se paga el 80%, el 20% restante se cobra al presentar la Libreta). AUH por hijo con discapacidad : $482.062.

: $482.062. PUAM : $329.430,13 (más bono hasta $70.000).

: $329.430,13 (más bono hasta $70.000). PNC por invalidez/vejez: $288.251,36 (más bono hasta $70.000, total de $358.251,36).

El bono extraordinario de hasta $70.000 se otorga de manera completa solo a quienes perciben el haber mínimo. En los casos de haberes superiores, el refuerzo disminuye en forma proporcional hasta desaparecer cuando el ingreso total alcanza los $481.787,67. El cronograma de agosto se publicará durante los primeros días del mes, y se espera que mantenga la misma estructura de pagos según terminación del DNI.