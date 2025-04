¿Qué pasa con los feriados puente tras la decisión del gobierno de Javier Milei?

Cómo quedó el calendario de feriados de este año.

La reciente modificación que introdujo el presidente Javier Milei mediante el Decreto 1027/2024 encendió el debate en torno a los tradicionales “feriados puente”. A partir de esta norma, los días que antes eran considerados feriados nacionales para fomentar el turismo interno ahora serán catalogados como días no laborables.

Aunque la medida no afecta el próximo fin de semana largo de Semana Santa, sí comenzará a impactar desde el viernes 2 de mayo, cuando por primera vez se aplique este nuevo criterio.

Qué cambios hay en torno a los feriados puente: qué se sabe

Esta decisión implica un cambio significativo: los días no laborables no tienen carácter obligatorio de descanso, y queda a discreción del empleador otorgar la jornada libre o no. A diferencia de los feriados, en los que sí se trabaja se debe abonar el doble de una jornada habitual, en los días no laborables no existe tal obligación salarial. Por lo tanto, los trabajadores que deban asistir esos días recibirán su paga regular, sin recargo alguno.

Las fechas afectadas en 2025 por este nuevo esquema son el viernes 2 de mayo, el jueves 15 de agosto y el viernes 21 de noviembre. Estas jornadas fueron elegidas por el Gobierno Nacional para fomentar el turismo, pero el cambio de categoría legal genera incertidumbre en el mundo corporativo. Mientras algunos sectores celebran la posibilidad de mantener la productividad sin costo extra, otros temen que se pierdan los beneficios que los fines de semana largos traían para la economía del turismo y la vida familiar.

Desde que se oficializó la medida, las empresas comenzaron a revisar sus políticas internas. Un relevamiento realizado por la consultora WTW reveló que el 57% de las grandes compañías aún no había definido qué hacer con los nuevos días no laborables. En tanto, un 33% había decidido otorgarlos como día libre, manteniendo la lógica del feriado turístico, mientras que un 10% ya tenía decidido tratarlos como días laborales comunes.

El gobierno de Milei hizo un cambio que alteró todos los feriados puente.

Un sondeo más reciente de la consultora Hucap, entre 30 empresas clientes, mostró una tendencia similar: el 37% confirmó que darán el día libre, el 30% optará por trabajar normalmente y un 23% aún no ha tomado una decisión. También se registraron casos donde la resolución quedó en manos de los jefes de equipo o se implementaron esquemas de rotación para asegurar el descanso sin frenar completamente la operación.

Así, el futuro de los fines de semana largos queda en manos del sector privado. Lo que hasta hace poco era un descanso garantizado, ahora dependerá de la política de cada empresa. La incógnita que persiste es cómo afectará esta decisión al turismo interno, especialmente en temporada baja, y si se resentirá un sector que durante años contó con estos días como motor clave para su sostenimiento.