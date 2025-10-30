Feriados de noviembre 2025: qué día cae y cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina

El último fin de semana largo antes del verano llegará en noviembre.

El calendario oficial del Ministerio del Interior confirma que noviembre de 2025 tendrá un feriado nacional y un día no laborable, lo que se traduce en un fin de semana largo de tres o cuatro días, de acuerdo al sector. La medida forma parte de una estrategia económica impulsada por el Ejecutivo para reactivar el turismo interno y las economías regionales en un contexto de desaceleración del consumo.

La decisión llega en un momento clave: con la temporada de verano en el horizonte y luego un año signado por el ajuste, el Gobierno apuesta al movimiento turístico como vía de alivio fiscal y emocional para una sociedad exhausta.

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos

El viernes 21 de noviembre fue declarado día no laborable mediante el Decreto 1027/2024, rubricado por el presidente Javier Milei. A diferencia de los feriados nacionales, este tipo de jornadas quedan sujetas a la decisión del empleador, lo que implica que en el sector privado cada empresa podrá definir si concede o no el descanso.

Para quienes trabajen ese día, la jornada se paga de forma habitual, según lo estipula la Ley de Contrato de Trabajo. En el sector público, en cambio, la mayoría de las dependencias y bancos suelen otorgar el descanso, lo que en la práctica amplía el feriado a cuatro días para buena parte del país.

Calendario de feriados.

Lunes 24 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía

El feriado nacional del Día de la Soberanía Nacional —originalmente el 20 de noviembre— fue trasladado al lunes 24, conforme a lo dispuesto por la Ley 27.399, que regula los feriados trasladables.

La fecha conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado (1845), cuando tropas argentinas, bajo el mando de Juan Manuel de Rosas, enfrentaron la invasión anglo-francesa sobre el Río Paraná. El episodio se consolidó como símbolo de resistencia nacional y defensa de la soberanía frente a potencias extranjeras, un relato que aún hoy resuena con fuerza en los discursos políticos contemporáneos.

Al ser un feriado nacional, todos los trabajadores tienen derecho al descanso. En caso de ser convocados, deben percibir pago doble, tal como establece la Ley de Contrato de Trabajo.

¿Cuándo será el próximo fin de semana largo de tres o cuatro días en Argentina?

Con el día no laborable del viernes 21 y el feriado nacional del lunes 24 de noviembre, se configura un fin de semana largo de al menos tres días, que podría extenderse a cuatro en la administración pública.