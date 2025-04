¿Es feriado el 2 de mayo de 2025 en Argentina? Qué definió el gobierno de Javier Milei

El feriado del 1 de mayo de 2025 abre la puerta a cuatro días consecutivos de descanso.

Después del fin de semana largo de Pascuas, muchos argentinos ya piensan en la próxima oportunidad para descansar o planificar una escapada. Y las noticias son alentadoras: el fin de semana XXL está a la vuelta de la esquina, gracias a un nuevo feriado puente en el calendario oficial del 2025.

El gobierno de Javier Milei estableció que este viernes 2 de mayo de 2025 fue designado como día no laborable con fines turísticos, sumándose así al feriado nacional del jueves 1 de mayo, en conmemoración del Día Internacional del Trabajador. Esto significa que gran parte de los argentinos podrá disfrutar de un fin de semana extra largo, ideal para organizar viajes, descansar o cortar con la rutina.

¿Qué significa que el 2 de mayo sea un día no laborable?

A diferencia de los feriados nacionales obligatorios, que deben ser respetados por todos los sectores —públicos y privados—, los días no laborables tienen un carácter más flexible. En estos casos, el Estado decide si sus empleados trabajan o no, y en el sector privado, la decisión queda en manos del empleador. Esto implica que no todas las actividades se suspenden automáticamente y que no corresponde el pago doble si se trabaja ese día, a diferencia de lo que ocurre en los feriados oficiales.

Calendario de feriados.

¿Qué otros feriados restan en 2025?

Después del 2 de mayo, el calendario nacional aún ofrece varias fechas destacadas para quienes quieran aprovechar escapadas o descansos:

Domingo 25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo.

Viernes 20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Miércoles 9 de julio : Día de la Independencia.

Viernes 15 y lunes 18 de agosto : fin de semana largo con feriado puente.

Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Jueves 20 y viernes 21 de noviembre : otro fin de semana XXL.

Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

¿Cuántos fines de semana largos quedan en 2025?