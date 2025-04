Urgente feriado el viernes 25 de abril: quiénes no trabajan en un rincón de la Argentina

Se confirmó un feriado para el viernes 25 de abril para trabajadores de un rincón de la Argentina.

Luego de los feriados por Semana Santa 2025, en Argentina se confirmó que habrá un nuevo feriado y fin de semana largo: el próximo viernes 25 de abril, algunos trabajadores de un rincón del país tendrán la posibilidad de descansar o de hacer una escapada.

Se trata de un día festivo para los habitantes de Coronel Granada, una localidad de la provincia de Buenos Aires que celebra su 116° aniversario. Aunque no es un feriado nacional, el Banco Provincia y otras instituciones locales confirmaron que habrá asueto durante el día.

Dónde queda Coronel Granada

Ubicada en el partido de General Pinto, Coronel Granada tiene una población de 1.150 habitantes y fue fundada el 25 de abril de 1909. En sus inicios, se llamaba Villa Francia y su estación de tren fue nombrada en honor a un militar que combatió durante las invasiones inglesas.

Además del cierre de las sucursales del Banco Provincia en la zona, se espera que las escuelas y otras dependencias públicas de la localidad se adhieran al asueto en conmemoración de este importante aniversario.

Feriado en Argentina.

Cuándo es el próximo feriado nacional en Argentina 2025

Tras la Semana Santa, el próximo feriado nacional en Argentina en mayo. El próximo feriado será el miércoles 1º de mayo, cuando se conmemore el Día del Trabajador, y a esto se le sumará un "día no laborable" con fines turísticos el viernes 2 de mayo, lo que permitirá a muchas personas disfrutar de un nuevo fin de semana largo.

Es clave tener en cuenta la diferencia entre feriado y día no laborable, ya que esta distinción puede alterar significativamente la cantidad de días libres y la forma de remuneración. En un feriado nacional, las actividades laborales y educativas se suspenden y, si se requiere al trabajador, se debe pagar doble por ese día. Por el contrario, los días no laborables son decididos por los empleadores. Son de cumplimiento obligatorio en el sector público, pero optativos para el sector privado. Esto significa que, en mayo, no todas las personas podrán gozar del descanso el viernes 2, ya que dependerá del criterio de cada empresa.

Aún así, para quienes puedan aprovecharlo, el fin de semana largo del 1 al 4 de mayo se perfila como una excelente oportunidad para viajar o descansar sin necesidad de pedir días de vacaciones.