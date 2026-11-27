Los tonos café y chocolate protagonizan una de las tendencias de belleza.

Los tonos marrones vuelven a ganar protagonismo en el mundo de la belleza y se perfilan como una de las grandes apuestas para los días de calor. El cacao makeup, también conocido como chocolate makeup, es una de las tendencias que promete conquistar el verano 2027 con una propuesta natural, cálida y de acabado mate.

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Esta técnica está pensada para quienes disfrutan de los colores café y chocolate y buscan renovar su maquillaje sin recurrir a propuestas demasiado llamativas. La clave está en combinar diferentes intensidades de marrón para conseguir profundidad, luminosidad y una mirada como protagonista del look.

Qué es el cacao makeup y por qué es tendencia

El cacao makeup se caracteriza por utilizar una amplia variedad de tonalidades marrones inspiradas en el chocolate. Aunque se puede adaptar a diferentes estilos, el foco principal está puesto en los ojos, donde las sombras permiten jugar con distintos matices y crear un efecto envolvente.

La paleta cromática es uno de los aspectos más importantes de esta propuesta. Los marrones cenizos, grisáceos, anaranjados y rojizos son algunos de los colores que definen esta tendencia y permiten conseguir resultados diferentes sin abandonar la misma familia de tonos.

A diferencia de otros estilos que apuestan por contrastes intensos, el chocolate makeup busca una transición armoniosa entre las sombras. Por eso, el difuminado permite integrar los colores y conseguir un acabado uniforme, sin marcas demasiado evidentes entre las distintas tonalidades.

Cómo hacer el maquillaje cacao paso a paso

Para conseguir este efecto, el primer paso es elegir dos o más sombras marrones de diferentes intensidades. La idea es combinar un color más oscuro con otro más claro para generar profundidad y destacar determinadas zonas del párpado.

El tono más intenso debe aplicarse sobre la cuenca y el borde del ojo. Esta técnica permite definir la mirada y crear un efecto de mayor profundidad. No es necesario utilizar una gran cantidad de producto porque lo importante es distribuirlo correctamente y trabajar los bordes para quede delicado.

Después, llega el momento de incorporar una sombra más clara o incluso brillante en el centro del párpado. Este contraste aporta luminosidad y genera un punto de atención que equilibra los colores oscuros.

Un detalle fundamental es utilizar diferentes brochas para difuminar. Este paso permite conseguir una transición gradual entre los marrones y evitar que las sombras queden separadas en bloques de color.

Una vez terminado el trabajo con las sombras, el delineador ayuda a definir los ojos. Para mantener la esencia de esta tendencia, se recomienda aplicarlo delicadamente, sin generar un trazo demasiado marcado que compita con el protagonismo de los tonos marrones.

El secreto está en combinar sombras marrones y difuminar correctamente los colores.

La máscara de pestañas también es importante para completar. Una alternativa es elegir una versión marrón, que acompaña la paleta cromática y mantiene la armonía del maquillaje.

De esta manera, las sombras, el delineado y la máscara trabajan en conjunto para conseguir una mirada definida y cálida. La propuesta no necesita demasiados elementos: el secreto está en aprovechar las distintas intensidades de una misma gama de colores.