Los mocasines se consolidan como uno de los grandes protagonistas de la moda y una alternativa versátil para sumar elegancia y comodidad a los looks de oficina. En ese contexto, BOLIVIA y GUIDO se unieron para renovar dos modelos emblemáticos del calzado argentino y acercarlos a las nuevas generaciones.

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La colaboración propone un encuentro entre dos universos. Por un lado, la trayectoria y el trabajo artesanal de GUIDO, marca argentina fundada en 1952; por otro, la identidad joven y urbana de BOLIVIA, conectada con los códigos actuales de la moda. El resultado es una reinterpretación de clásicos que mantienen su esencia, pero incorporan detalles que actualizan su estética.

Cómo son los calzados que BOLIVIA y GUIDO lanzaron en colaboarción

Uno de los protagonistas de la colección es el mocasín, un calzado que trascendió las tendencias y se convirtió en un básico del guardarropa. En esta oportunidad, el modelo característico de GUIDO suma una suela de goma de estética contemporánea y la navaja distintiva de BOLIVIA. La combinación de estos elementos da lugar a una versión renovada que conserva la identidad tradicional del diseño, pero incorpora un aire más urbano.

La propuesta también recupera el Wallabee, otro modelo con historia que vuelve a ganar protagonismo en las tendencias de calzado. La colaboración presenta una reversión de su materialidad y ofrece una nueva mirada sobre una silueta reconocible, que conecta el legado de GUIDO con las preferencias de los consumidores más jóvenes.

Ambos diseños reflejan una de las claves de la moda actual: recuperar piezas clásicas y darles nuevas interpretaciones. En particular, los mocasines se posicionan como una opción para ir a trabajar, ya que permiten construir conjuntos elegantes sin recurrir necesariamente a los zapatos formales tradicionales. Combinados con pantalones sastreros, jeans rectos o faldas, pueden adaptarse a distintos estilos y ocasiones.

Sobre GUIDO

Con más de 70 años de trayectoria, GUIDO construyó su identidad alrededor del oficio, la calidad de los materiales y la fabricación artesanal. Fundada por Luciano Bagnasco en Buenos Aires, la marca se especializó en mocasines confeccionados a mano con cuero seleccionado y actualmente es gestionada por la tercera generación de la familia fundadora. Cuenta, además, con presencia en Argentina, España, Brasil, Estados Unidos, Italia y Japón.

A través de esta colaboración, BOLIVIA y GUIDO demuestran que los clásicos no necesitan quedar anclados en el pasado para conservar su vigencia. La propuesta combina historia y actualidad para renovar dos modelos del calzado argentino y sumar nuevas posibilidades al guardarropa contemporáneo.