Con la llegada de la primavera, los tonos neutros y oscuros que dominaron durante meses empiezan a dejar paso a colores más vivos y alegres en la manicura. Esta nueva temporada invita a sumar una paleta fresca y luminosa que va desde el rosa hasta el azul, pasando por el naranja, el verde y el lila.

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El rosa, un clásico que nunca pasa de moda, vuelve renovado para esta primavera. Las versiones pastel son ideales para manicuras delicadas y suaves, mientras que los rosas intensos pueden tomar protagonismo por completo. Una opción sencilla y elegante es pintar todas las uñas en un tono rosa uniforme, aunque también se puede jugar con francesitas en puntas rosas o combinar distintas tonalidades de rosa para lograr un efecto armonioso y colorido.

Por su parte, el lila aparece como una alternativa delicada para quienes buscan salir del rosa sin optar por colores demasiado fuertes. Este tono pastel funciona muy bien en uñas cortas y medias, tanto en manicuras lisas como con detalles sutiles en base nude, como líneas o puntos. Combinar lila con rosa es otra propuesta que logra un look femenino y fácil de combinar.

El naranja se presenta como la opción más enérgica y llamativa de esta paleta primaveral. Desde tonos durazno hasta naranjas vibrantes, esta gama aporta un toque fresco y atrevido. Una forma sencilla de llevarlo es con una francesita naranja sobre bases transparentes o nude, que aporta color sin abrumar. Además, se pueden crear diseños descontracturados mezclando naranja con rosa o lila, usando flores, líneas curvas o puntos como detalles.

El verde también se mantiene como una tendencia vigente para las uñas en primavera. Los verdes pastel ofrecen una estética suave y delicada, mientras que los tonos intensos se destacan más. Para quienes prefieren un toque sutil, una base clara con pequeños detalles verdes, como flores, hojas o líneas finas, es una excelente opción. Quienes optan por algo simple, pueden elegir un verde pastel para todas las uñas, logrando un cambio refrescante sin perder la delicadeza.

El azul aporta una alternativa refrescante a los tonos rosas y lilas. Los celestes claros brindan un resultado luminoso y liviano, mientras que los azules profundos generan un contraste fuerte y llamativo. Combinar dos tonos de azul en una manicura, como celeste de base con detalles en azul oscuro, crea un diseño moderno. También se puede jugar con francesitas en azul o combinaciones con blanco cremoso para un estilo fresco y fácil de llevar.

El verde funciona muy bien en uñas cortas y medias.

Por último, el butter yellow, ese amarillo suave y cremoso que ganó popularidad en temporadas anteriores, sigue siendo tendencia para esta primavera. Se adapta perfectamente a una paleta luminosa y puede usarse en manicuras completas o sólo en detalles. Pintar todas las uñas en amarillo pastel es una opción delicada, y combinarlo con rosa, lila o blanco cremoso permite diseños variados y femeninos. Las francesitas y pequeños detalles en butter yellow son ideales para quienes prefieren mantener el color de manera sutil.

Más allá del color elegido, cuidar las uñas es clave para que la manicura luzca impecable por más tiempo. La hidratación constante, aplicando crema en manos y aceite en cutículas, mantiene la piel flexible y previene la resequedad. También es fundamental evitar usar las uñas para abrir cosas o raspar superficies, ya que eso puede causar roturas y debilitarlas.

El butter yellow sigue siendo tendencia esta primavera.

Al sacar el esmalte, conviene utilizar productos específicos y no raspar la uña para evitar daños, especialmente si se usa esmalte semipermanente, que requiere un retiro adecuado. Además, mantener las uñas limadas y con forma pareja ayuda a prevenir enganches y quiebres. Con estos cuidados, cualquier color desde el rosa más suave hasta el azul más intenso puede ser el protagonista ideal para una manicura de primavera.