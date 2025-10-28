Adolescente desaparecido en Ezeiza: intenso operativo en un arroyo de la zona

Nicolás Tomás Duarte, adolescente de 18 años, está desaparecido desde el sábado a la madrugada luego de salir caminando de un boliche ubicado en Ezeiza, en medio de la tormenta. Desde aquel momento, el joven no dejó rastros y por ello, a días de su desconocimiento de paradero, es buscado intensamente por la Policía Bonaerense. Autoridades a cargo de la investigación despliegan un amplio operativo y una de las principales hipótesis es que podría haberse caído en un arroyo cercano.

Según indicaron en la denuncia, Duarte dejó su domicilio en la localidad de Tristán Suárez durante el viernes por la noche para asistir al boliche Egipto Baires Sur, ubicado en la esquina de Colectora Ruta Provincial N°. 205 y Sargento Cabral. A partir del seguimiento realizado por las cámaras de seguridad de la zona, los investigadores lograron establecer que salió caminando solo del local bailable en medio de una intensa lluvia. "A la 1 de la mañana le avisó a la mamá que se iba al boliche, se tomó un auto y se iba a encontrar con unos amigos allá", dijo su papá a Infobae.

