Lujo de 1894: merendá en la confitería más elegante de Río por monedas

Río de Janeiro, Brasil, es uno de los destinos más elegidos por los argentinos para vacacionar y tiene una de las experiencias que no te podés perder: visitar la Confeitaria Colombo. Se trata de una de las cafeterías más bellas del mundo y, si bien parece carísima, ofrece la posibilidad de entrar a tomar un café por muy pocos reales en un sitio de lujo.

La Confeitaria Colombo: el plan ideal para hacer en Río de Janeiro

Ubicada en el centro de Río de Janeiro, Confeitaria Colombo fue fundada en 1894 por los migrantes portugueses Joaquim Borges de Meireles y Manuel José Lebrão. Tras más de un siglo, el sitio se ha posicionado como uno de los más reconocidos de la ciudad y cuenta con una larga lista de clientes famosos brasileños. Sin embargo, cualquiera puede entrar y disfrutar de un café barato en un ambiente lujoso con salones impactantes por su belleza.

La Confeitaria Colombo impacta por su arquitectura y el diseño de época de sus salones

La confitería tiene una arquitectura propia de la Belle Époque, mezclada con un toque Art Nouveau tras la renovación de los salones que se realizó entre 1912 y 1918, la modificación incluyó espejos de cristal traídos de Amberes enmarcados en elegantes frisos tallados en palisandro. Además, el mobiliario interior de madera fue esculpido aproximadamente en la misma época por el artesano Antônio Borsoi.

En 2002, la confitería creó el Espacio Memoria, donde conserva en exposición vajillas, menajes, fotografías, menús y packaging de productos que fueron utilizados a lo largo de la historia de la confitería. Actualmente, el sitio es patrimonio cultural y artístico de la ciudad, incluso fue definida por el sitio U City Guides, especializado en lugares turísticos, como uno de los 10 cafés más hermosos del mundo.

¿A dónde queda la Confeitaria Colombo?

La icónica cafetería se encuentra en el centro de Río de Janeiro y está abierta casi todos los días de la semana: