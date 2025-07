El desesperado pedido de la familia de Brenda Torres.

La ciudad de Córdoba se encuentra conmocionada por el brutal asesinato de Brenda Torres, la joven de 24 años oriunda de La Calera que fue encontrada descuartizada en un descampado en barrio Chateau Carreras. Días después del macabro hallazgo, la madre de la víctima, Graciela Paredes, expresó su profundo dolor y desesperación por la situación que atraviesa su familia: “Yo necesito a mi hija. Es inhumano lo que estamos viviendo, nos están dando a nuestra hija en partes”, aseguró devastada.



Brenda estuvo desaparecida durante varias horas. Durante la mañana del pasado viernes, Ramón Ramírez, el sereno de una obra en construcción llevada a cabo en un predio sobre avenida Ramón Cárcano al 800, encontró una bolsa de consorcio mientras realizaba una recorrida por el lugar. Al acercarse a lo que aparentaba ser un montículo de basura, el trabajador revolvió lo que había en el interior hasta que se topó con vendas ensangrentadas y dos brazos cortados en varias partes. “Cuando vi la mano, llamé al capataz y le dije lo que estaba pasando”, relató al señalar que, en un principio, creyó que podría haberse tratado de un bebé descartado.

Este escalofriante hallazgo activó un operativo inmediato por parte del fiscal Horacio Vázquez y el Departamento de Homicidios. A través del sistema Morpho Bis, las autoridades lograron confirmar la identidad de la víctima, quien tenía antecedentes penales por narcomenudeo y violencia familiar. La Justicia avanza en la investigación bajo la hipótesis de un ajuste de cuentas.

La familia recibió este lunes la noticia de otro hallazgo de restos humanos que corresponderían a Brenda. Fue en barrio Córdoba 4, a la altura de avenida Cárcano al 200, debajo de la pasarela peatonal frente al centro comercial EASY. La investigación sigue en curso, pero los familiares se sienten abandonados.

La mamá de la joven comentó que hacía al menos un mes que no la veía y negó que vendiera droga porque “no tenía ni para un chicle”. “Era buena, no era una chica mala para que le hagan esto”, lamentó y señaló: “El tipo o la tipa que lo hizo es un loco”.

“Para mi hija quiero justicia y los que no han hecho nada pero saben de algo necesito que me ayuden y no tengan miedo”, insistió acompañada por otra de sus hijas. “No tengo palabras, no sé qué hablar ni qué decir. Necesito a mi hija y que hagan todo lo que tienen que hacer”, expresó con dolor en declaraciones para Arriba Córdoba.

Por otro lado, aseguró que está “destrozada” y afirmó: “Era enferma de la droga, he ido a pedir ayuda y jamás me ayudaron y hoy llegamos a esto”. En la misma línea, su abogada Daniela Morales Leanza reclamó a las autoridades que se intensifique la búsqueda entendiendo que la zona en la que se hallaron los restos es la misma y está “identificada”.

La familia de Brenda exige mayor celeridad en el caso y que se tomen medidas necesarias para encontrar a los culpables del crimen. También pidieron ayuda de cualquier persona que pueda aportar datos a la causa: “Queremos que mi hija descanse en paz”, pidió Graciela.

El papá de la joven descuartizada aseguró que la droga "le había cambiado la personalidad"

El padre de la víctima también recordó los últimos momentos de Brenda: “Últimamente se había puesto muy rebelde. Estaba mal por la droga, le había cambiado toda la personalidad, era otra persona. Nos cansamos de pedir ayuda por el tema de la droga”, sostuvo.

"Roque" explicó que la última vez que vio a su hija fue hace unos 20 días, cuando se cruzaron en la calle y se saludaron. Según relató, la joven se había ido de la casa tras robarle el celular con la intención de “comprar droga”. “A ella nadie la corrió de mi casa, ella se fue”, afirmó en diálogo con Canal 10 de Córdoba.

Además, apuntó a una situación de consumo problemático: “Uno le decía un consejo bueno y ella lo tomaba mal, insultaba. Estaba mal, mal por la droga. Le cambió toda la personalidad porque cuando era más chica era buenita”. En ese sentido, detalló que la familia pidió ayuda a las autoridades, pero la víctima se negó: “Una señora que trabajaba en sociales... Fue a las casas, le tomaron todos los datos, quedaron de venir, vinieron para llevarla. Se negó, no quiso ir. Y así“.

Ante la consulta sobre posibles conflictos personales, el padre de Brenda señaló que la joven había tenido problemas con una persona en el barrio donde residía su madre. Sin embargo, no quiso radicar una denuncia y decidió mudarse con él. “Primeramente, estaba viviendo con la madre, porque nosotros tenemos la perimetral. No nos podemos ver entre ella y yo. Y la tenía ella, hasta que tuvo ese problema y se vino para acá, para la villa”, explicó en diálogo con El Doce.