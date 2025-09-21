En medio de la vasta llanura pampeana, lejos del bullicio de la ciudad, se encuentra una joya arquitectónica que deslumbró a expertos de todo el planeta. La Capilla San Bernardo, ubicada en las afueras de La Playosa, a unos 170 kilómetros de Córdoba, fue reconocida en 2017 por ArchDaily como la mejor construcción religiosa a nivel mundial.

Este proyecto singular nació de la mente del arquitecto rosarino Nicolás Campodónico, quien dedicó cinco años a crear un templo diferente. La capilla no cuenta con luz eléctrica ni agua corriente, y está construida completamente con ladrillos reutilizados de una antigua casona rural. Con apenas 92 metros cuadrados, el edificio se fusiona con el paisaje en un terreno de 10.000 metros cuadrados, transmitiendo una espiritualidad profunda a través de su sencillez.

El diseño destaca por su minimalismo y fuerte simbolismo. Dos muros curvos se entrelazan formando un prisma sólido en el exterior, mientras que en su interior encierran un patio que invita al silencio y a la reflexión. No hay bancos ni altares tradicionales ni vitrales; solo ladrillos, pequeñas hendiduras para dejar velas y una estatua de San Bernardo iluminada por un haz de luz natural que entra desde el techo. El espacio está pensado para la contemplación directa con la naturaleza y el entorno.

Uno de los aspectos más impresionantes es el juego de luz solar. Sin electricidad, cada tarde los últimos rayos del sol atraviesan la bóveda para proyectar la sombra perfecta de una cruz sobre una pared interior. Esta cruz no es física, sino que se forma gracias a la intersección de dos maderos, uno vertical y otro horizontal, colocados en el exterior. Campodónico explicó: “Como capilla tiene que ver con la esencia humana, y eso me movilizó desde el principio”, destacando que la obra fue levantada casi sin financiamiento externo.

Desde su apertura en 2015, la Capilla San Bernardo acumuló más de una docena de premios internacionales, incluyendo reconocimientos en la Bienal Panamericana de Quito y la Bienal Iberoamericana de Arquitectura. También fue distinguida por el Centro de Arte y Comunicación de Buenos Aires. Sin embargo, fue el galardón de ArchDaily el que la consagró como una de las construcciones religiosas contemporáneas más significativas del mundo.

Cómo llegar a la Capilla San Bernardo

Para quienes quieran visitarla, la capilla se encuentra a unas dos horas y media desde Córdoba capital. El recorrido implica tomar la autopista hacia Rosario, luego la Ruta Nacional 158 rumbo a La Playosa y finalmente avanzar por caminos rurales hasta el predio. Debido a que algunos tramos no están señalizados y hay peajes, se recomienda llevar un GPS cargado para no perderse durante el viaje.