Un arquitecto reveló el espacio que debe tener toda casa.

El reconocido arquitecto Marcelo Seia dio a conocer qué ambiente es fundamental en toda casa para tener privacidad cuando llega una visita. El experto relató una experiencia suya en su niñez que lo marcó e hizo que considere impostergable la creación a un espacio en particular a la hora de diseñar una casa, un recibidor.

Para este arquitecto tener una pequeña habitación en la entrada de la casa con las comodidades necesarias para hacer pasar a una visita con la que no se tiene tanta confianza es fundamental. "El visitante se encontraba con la familia reunida en torno a la mesa, y no siempre en las mejores condiciones de presentación", recuerda sobre su propia infancia en su casa.

"Yo jamás lo reconocí como un problema, sino como una incomodidad que venía con el combo de la casa", comentó el arquitecto, quien se dio cuenta de la importancia de tener un recibidor cuando estudiaba en la universidad: el problema que tanto lo afectó de chico tenía solución. "El hall es una especie de filtro con quien viene desde el exterior y con quien no estamos obligados a compartir toda la intimidad de la casa", agregó en diálogo con El Mueble.

A pesar de ser una solución efectiva, tener un recibidor no es una posibilidad para todos: muchas veces los metros cuadrados son escasos y no hay lugar para destinar una habitación solo a la función de recibidor. Ante esta situación, el arquitecto propone una solución que no requiere obra ni espacio de más: "Colocar lateralmente la puerta de entrada a la casa. Y más aún, que esa puerta abra con un giro que proteja las vistas hacia la zona de mayor uso, que suele ser el comedor''.

Tips para ganar espacio en una casa chica

Usar muebles multifunción, como camas con cajones, sofás cama o mesas plegables, que ayudan a aprovechar cada metro.

Organizar verticalmente: instalar estantes altos, repisas flotantes y colgadores de pared para liberar el suelo.

Guardar cosas de temporada en cajas bajo la cama o en altillos, para reducir lo que está a la vista.

Elegir colores claros y buena iluminación, ya que los espacios luminosos y neutros se sienten más amplios.