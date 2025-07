El duro golpe que recibió el tenis argentino en el ATP 250 de Kitzbuhel 2025

El tenis argentino tuvo una mala jornada en la segunda ronda del ATP de Kitzbuhel.

El tenis argentino venía siendo protagonista en la gira europea sobre polvo de ladrillo, pero este miércoles tuvo una jornada complicada. Sebastían Báez, Francisco Comensaña y Thiago Tirante cayeron en segunda ronda del ATP 250 de Kitzbuhel 2025 y ya no quedan jugadores argentinos en el torneo austríaco, que reparte 600 mil euros en premios.

Por el lado de Báez, que defendía el título obtenido en 2024 y que venía de hacer cuartos de final en Bastad, perdió ante el alemán Yannick Hanfmann por 7-5, 3-6 y 3-6 en dos horas y 42 minutos de juego. El bonaerense, segundo preclasificado, no pudo aprovechar el buen primer set ni los 61 errores no forzados del europeo, que le quebró el saque en cinco oportunidades y dio uno de los batacazos del cuadro.

Comensaña (73° del ranking), por su parte, fue sorprendido por Arthur Cazaux (100°) por 6-4 y 7-6 (9-7) en una hora y 46 minutos. El "Tibu", que llegaba como séptimo preclasificado y derrotó en primera ronda a Tristán Boyer en sets corridos, luchó el partido pero nunca pudo doblegar al francés, que rompió el servicio del argentino en la primera manga y, en el segundo, fue contundente para llevarse el tie-break.

Tirante, 118° del escalafón, no pudo estirar su buena racha y cayó por 6-3 y 6-4 ante Alexander Bublik, el kazajo preclasificado número 1 del torneo que está atravesando el mejor momento de su carrera. Luego de haber dejado en el camino al portugués Jaime Faria por un doble 6-2, el oriundo de La Plata no tuvo chances ante el complicado 30° del mundo, que ganó 19 de sus últimos 22 partidos en el circuito. Para colmo, en el dobles, Etcheverry y Tirante no se presentaron a los cuartos de final que debían disputar ante los checos Petr Nouza y Patrik Rikl.

Cabe recordar que, el pasado martes, Tomás Etcheverry había caído ante el local Filip Misolic (97°) por 7-5, 5-7, 6-3 y acumuló su sexta derrota consecutiva. El 58° del escalafón no logra levantar cabeza en el circuito, ya que su última victoria fue el 19 de junio contra Andrey Rublev (14), por los octavos de final del ATP 500 de Halle (Alemania) sobre césped.

Protagonismo argentino en el ATP 250 de Umag: perdieron Navone y Cerúndolo y juega Ugo Carabelli

En el torneo que se disputa en Croacia, la mala noticia de este miércoles fue que Mariano Navone (76°) perdió a manos del nerlandés Jesper de Jong por 6-3 y 6-4 en segunda ronda. "La Nave", que había avanzado en primera ronda tras ganarle al al chileno Tomás Barrios Vera por 6-1 y 6-2, no tuvo una buena actuación en la cancha central y se despidió rápidamente del campeonato que se disputa sobre canchas lentas.

Francisco Cerúndolo (19°), quien atraviesa un presente irregular y defiende el título, fue eliminado por el español Carlos Taberner (111° del ranking) en la segunda ronda por 7-6, 4-6 y 5-7. Por su parte, Camilo Ugo Carabelli disputará la tercera ronda el jueves frente al español Pablo Llamas Ruiz, en un horario a definir todavía por la organización del certamen. En tanto, en el dobles, el propio Carabelli y Guillermo Durán sucumbieron en los cuartos de final ante Manuel Guinard (Francia) y Romain Arneodo (Polonia, 4°) por 7-5 y 7-6 (6).