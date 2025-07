Hamilton busca dar un "gran, gran impulso" para acelerar a Ferrari

Lewis Hamilton de Ferrari durante una conferencia de prensa antes del Gran Premio de Bélgica de Fórmula Uno

Lewis Hamilton dijo que no quiere ser otro nombre en la lista de campeones de Fórmula Uno que no lograron ganar un título para Ferrari, por lo que está intentando aportar "un gran, gran impulso" a la escudería para aumentar las posibilidades de éxito.

El siete veces campeón del mundo y ganador récord de carreras, que pasó de Mercedes a Maranello esta temporada, aún no ha subido al podio tras 12 carreras con el equipo más antiguo, glamoroso y exitoso del deporte. Ferrari no gana un título de pilotos desde Kimi Raikkonen en 2007.

"Veo un enorme potencial en este equipo. La pasión (...) no hay nada que se le acerque. Pero es una organización enorme y hay muchas piezas móviles", dijo Hamilton a los periodistas el jueves antes del Gran Premio de Bélgica. "Y no todas funcionan como deberían. Por eso, en última instancia, el equipo no ha tenido el éxito que creo que se merece".

"Así que siento que es mi trabajo desafiar absolutamente todas las áreas, desafiar a todo el mundo en el equipo, en particular a los chicos que están en la parte superior y que toman las decisiones", agregó.

Hamilton nombró a Raikkonen -olvidando aparentemente que el finlandés ganó su único título con Ferrari- junto con los multicampeones Fernando Alonso y Sebastian Vettel en una lista de los que acabaron frustrados con su etapa de rojo.

"Me niego a que ese sea mi caso, así que voy a hacer un esfuerzo extra", dijo el británico de 40 años, que quiere su octavo título pero sabe que el tiempo no está de su lado. "Creo que si tomas el mismo camino todo el tiempo obtienes los mismos resultados. Así que estoy desafiando ciertas cosas. Han sido increíblemente receptivos. Hemos mejorado en muchos aspectos".

Hamilton dijo que ha estado muy ocupado en la fábrica desde la carrera de Silverstone, donde terminó cuarto, celebrando reuniones y repasando todo lo que cree que debe cambiar. Convocó encuentros a los que asistieron líderes de varios departamentos, así como el director Fred Vasseur.

"Envié documentos (...) tras las primeras carreras hice un documento completo para el equipo. Luego, durante este parón, envié otros dos documentos, y ahora quiero abordarlos", comentó. "Algunos son ajustes estructurales que tenemos que hacer como equipo para mejorar en todas las áreas que queremos mejorar".

"Y el otro es realmente sobre el auto: los problemas actuales que tengo, algunas cosas que quieres que tenga el año que viene y otras que necesitas trabajar para cambiar", indicó.

Hamilton marcha sexto en la clasificación, 16 puntos por detrás de su compañero de equipo Charles Leclerc. Hasta ahora sólo ha batido al monegasco dos veces en carrera.

(Editado en español por Carlos Serrano)