Racing se plantó frente al interés de Vélez por Agustín Almendra

La respuesta de Racing a Vélez por el interés sobre Almendra: "No quieren".

Vélez Sarsfield fue nuevamente a la carga por Agustín Almendra, a falta de un día para el cierre del mercado de pases en el fútbol argentino. El volante de Racing Club se comunicó con el entrenador Guillermo Barros Schelotto, con quien debutó como profesional en Boca Juniors en 2018, para expresarle su deseo de irse al 'Fortín'. Sin embargo, la institución de Avellaneda dejó en clara su postura sobre su salida y el traspaso corre peligro de no llevarse a cabo.

Si bien el futbolista de 25 años oriundo de San Francisco Solano cayó en la consideración de Gustavo Costas (a pesar de que fue titular frente a Barracas Central en la primera fecha del Torneo Clausura, ante Belgrano de Córdoba fue al banco de suplentes y no ingresó) y está interesado en la posibilidad de irse a otro equipo para sumar minutos, la 'Academia' no quiere cederlo. La decisión de la dirigencia presidida por Diego Milito se basa en un motivo muy claro: no quieren reforzar a rivales directos de cara al segundo semestre del 2025. Aunque ambos conjuntos estén en distintas zonas en el ámbito local, podrían hipotéticamente cruzarse en los cuartos de final de la Copa Libertadores si los de Liniers derrotan a Fortaleza de Brasil y los de Avellaneda a Peñarol de Uruguay.

Barros Schelotto habló del interés de Vélez por Almendra, volante de Racing: "Muchas diferencias"

El 'Mellizo' brindó una conferencia de prensa este miércoles, en la que se expresó sobre la posibilidad de incorporar al mediocampista con pasado en el 'Xeneize': "Creemos que Almendra sería un buen refuerzo para Vélez, necesitamos ese jugador. Pero hay muchas diferencias con lo que quiere Racing. Es una posibilidad que hoy la veo muy lejana", sentenció. A principios de julio, el cuadro de Liniers realizó una oferta de 2.5 millones de dólares por el 50% del pase que fue rechazada.

Además, el técnico de 52 años habló sobre la importancia de los movimientos en el mercado de pases para afrontar el certamen local y la Copa Libertadores: "Hablamos con la dirigencia de la necesidad de traer refuerzos, con experiencia o jóvenes con recorrido importante. Creemos que se va a dar y, si no se da, trabajaremos con los chicos que hay. Obviamente no es lo mismo, pero tenemos que trabajar y ver que plantel tenemos cuando termine la ventana de pases". El equipo de Schelotto marcha quinto en la Zona B con cuatro puntos, luego de vencer por 2 a 1 a Tigre en su presentación y de empatar sin goles contra Platense en condición de visitante el sábado pasado.

Guillermo Barros Schelotto, sobre el mercado de pases del 'Fortín': "Necesitamos que no se hable tanto de las negociaciones y que se resuelvan de una vez".

Los números de Almendra en Racing

Partidos jugados : 82.

: 82. Goles : 6.

: 6. Asistencias : 8.

: 8. Títulos: 2. La Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

El fixture de Vélez entre el Torneo Clausura y la Copa Libertadores