Milagros Micelli, la argentina entre las mentes más influyentes de la IA

Su investigación se centra en los trabajadores detrás de los sistemas de IA.

Milagros Miceli, investigadora argentina de 41 años, hizo historia al convertirse en la primera representante de nuestro país en la prestigiosa lista TIME100 AI 2025, que reúne a las figuras más influyentes en inteligencia artificial a nivel mundial. Este reconocimiento la pone a la par de referentes como Sam Altman, Mark Zuckerberg, Larry Ellison y Jensen Huang, marcando un hito en la visibilidad latinoamericana dentro de este campo.

Desde Berlín, donde reside hace más de 16 años, Miceli lidera el proyecto Data Workers’ Inquiry en el Instituto Alemán de Internet. Su iniciativa busca que los trabajadores de datos puedan aportar sus propias experiencias para enriquecer las investigaciones sobre inteligencia artificial. En sus palabras, “Creamos una plataforma donde los trabajadores de datos puedan realizar investigaciones que les interesen”.

Formada en sociología en la Universidad de Buenos Aires y doctora en ingeniería informática por una universidad alemana, la investigadora explicó cómo llegó a la inteligencia artificial: “Por cosas de la vida, terminé trabajando en inteligencia artificial. Me pareció lógico que, si estaba en ese campo, aprendiera también de la parte técnica; por eso realicé el doctorado en ingeniería informática en Berlín”.

La noticia de su inclusión en la lista TIME100 AI 2025 sorprendió a Miceli: “Me avisaron hace tres semanas. Me pidieron hacer una entrevista y pensé que era una consulta habitual sobre inteligencia artificial. No me imaginé que sería para esta lista y menos aún compartirla con gente tan importante”.

¿Por qué la eligió la revista Time?

La revista TIME destaca especialmente el papel crucial de los trabajadores de datos en el desarrollo y funcionamiento de las plataformas digitales. Según cifras del Banco Mundial, más de 400 millones de personas participan en tareas como creación, clasificación y moderación de información para sistemas de inteligencia artificial. Miceli resaltó que “Sistemas como ChatGPT se alimentan del trabajo de millones de personas. Después, la tarea sigue en la moderación y control para que el sistema funcione como se espera, evitando respuestas racistas o sexistas”.

Sin embargo, la investigadora alertó sobre la desigualdad en el reconocimiento dentro del sector: “Siempre hubo una separación en inteligencia artificial entre el trabajo de datos y el de modelaje. El trabajo de los programadores y los ingenieros es reconocido y muy bien pago, pero el de datos sigue sin ser valorizado”.

Lejos de caer en un futuro dominado por máquinas autónomas, Miceli adoptó una mirada crítica pero realista sobre la inteligencia artificial actual. “Mi mirada es crítica, pero no apocalíptica. No creo que la amenaza sea que las máquinas vengan a dominarnos. El verdadero peligro, que ya es una realidad, es la concentración de poder en manos de unas pocas empresas manejadas por unos pocos líderes”, afirmó.

Contrario a la creencia popular, el número de trabajadores dedicados a la recolección y corrección de datos no disminuyó, sino que creció en los últimos años. Miceli detalló: “Se habla mucho de que va a desaparecer la necesidad de trabajadores de datos. Los números muestran lo contrario: la fuerza laboral crece y se necesitan más personas para estas tareas. Lo que sí cambia es el tipo de trabajo que realizan, pero siempre son tareas poco reconocidas y muchas veces mal remuneradas”.

La selección de Miceli en la lista TIME100 AI 2025 se enmarca en una apuesta por la diversidad de disciplinas y orígenes, que incluye académicos, líderes empresariales, artistas y autoridades políticas. Además de la investigadora argentina, el listado destaca a figuras como el uruguayo Alan Descoins y la mexicana Paola Ricaurte Quijano, entre otros referentes de la región.