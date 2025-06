El invento argentino que cambió la historia de las pizzas

Sin embargo, la felicidad del inventor no duró mucho, ya que apenas un año y medio después de su creación, otras empresas comenzaron a reproducir el SEPI de manera clandestina. “Llegaba a las pizzerías y me decían que ya lo tenían, pero no sabían de dónde venía”, rememoró Troglia, enfrentándose a un dilema donde su idea original no era respetada.

Invento argentino: el soporte mantiene intacta tu pizza durante el delivery.