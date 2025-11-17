Este reconocimiento reafirma la calidad del espumoso que elaboramos en Argentina.

Hace pocos días se realizó en Londres la entrega de premios a los mejores vinos espumantes del planeta, en un evento que reunió a las figuras más importantes del sector en el Merchant Taylors’ Hall. Allí se reconocieron con 48 trofeos a productores destacados, desde nuevos talentos hasta grandes referentes internacionales.

Entre estos galardones, Chandon Rosé se consagró como el mejor espumoso argentino, en una ceremonia de gala que formó parte de la 12.ª edición del Campeonato Mundial de Vinos Espumosos y Champagne (CSWWC). Más de 150 expertos, enólogos y periodistas especializados participaron de esta celebración que premia la calidad y excelencia en el mundo del vino espumoso.

Este campeonato es considerado la competencia más grande y prestigiosa del mundo en su categoría, con un riguroso sistema de evaluación a ciegas que busca incentivar a los productores a elevar sus estándares. Además, orienta a los consumidores hacia las mejores etiquetas gastronómicas del mercado global.

Tom Stevenson, fundador y juez principal del evento, destacó: “Este ha sido otro año excepcional, que demuestra una vez más lo emocionante y dinámica que es la industria del vino espumoso. Durante la última década, el CSWWC ha establecido sin lugar a dudas quiénes son los mejores productores de vino espumoso del mundo. Sin embargo, cada año surgen nuevas regiones y nuevos productores. Vivimos en una época dorada para el vino espumoso y lo verdaderamente destacable es que el éxito proviene tanto de grandes como de pequeños productores, de empresas y cooperativas, y de nombres consagrados como de nuevos talentos. ¡Enhorabuena a todos los ganadores!”

En esta edición se cataron 1000 vinos espumosos durante 11 días en Goodnestone Park, Kent, provenientes de 26 países, incluyendo Australia, Argentina, Francia, Italia, y Estados Unidos, entre otros. El jurado estuvo conformado por expertos internacionales como Essi Avellan MW, George Markus y Simon Stockton.

¿Cuál es el vino argentino premiado?

Chandon Rosé, elaborado por la enóloga Ana Paula Bartolucci, se destacó por su combinación de uvas Chardonnay (58 %), Pinot Noir (38 %) y Malbec (4 %). El resultado es un espumoso fresco y sedoso, con un equilibrio perfecto entre frescura y cremosidad, que ofrece una agradable sensación dulce y un paladar jovial, con intensas notas florales y de frutos rojos.

Además, Chandon Extra Brut también fue premiado con medalla de oro, consolidando a la bodega argentina entre los mejores exponentes a nivel mundial. Esta es la quinta vez que sus espumosos reciben este reconocimiento, reafirmando la calidad y el prestigio del vino espumoso argentino, que ha mejorado notablemente gracias a avances en viñedos, bodegas y técnicas de elaboración.

Vivís una época dorada para explorar los espumosos de alta gama.

¿Qué vino se llevó el primer puesto?

El título de Campeón Mundial Supremo fue para el Champagne Piper-Heidsieck con su Piper-Heidsieck Vintage Magnum 2014, mientras que Ferrari Trentodoc se consagró como Productor de Vino Espumoso del Año, con un total de 13 medallas de oro.

Otros reconocimientos destacados incluyeron el Trofeo del Presidente entregado al productor inglés Gusbourne, el Trofeo Tony Jordan a la Estrella Emergente para André Delorme de Borgoña, y un Premio Póstumo a la Trayectoria Profesional para Frédéric Panaïotis de Champagne Ruinart. Además, se otorgaron 84 certificados de excelencia a los mejores vinos con medalla de oro.

Italia lideró la clasificación con 93 medallas de oro y 174 de plata, seguida por Francia, Australia, Reino Unido y España. También sobresalieron productores emergentes de China, India y Rumania, reflejando el dinamismo y la pasión que caracteriza actualmente al sector del vino espumoso.

El blend combina Chardonnay, Pinot Noir y un toque de Malbec.

La jueza Essi Avellan MW subrayó: “Nos entusiasmó la calidad de los vinos que catamos este año. Los resultados demuestran, una vez más, el dinamismo y la pasión que ha alcanzado el sector del vino espumoso. La misión del CSWWC sigue siendo no solo celebrar los vinos de clase mundial, sino también descubrir y premiar a nuevos productores excepcionales, tanto de regiones consolidadas como emergentes de todo el mundo”.