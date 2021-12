A un año del inicio de la campaña de vacunación, la operación de los medios en contra de las vacunas

A un año de que se inoculara por primera vez contra el Covid-19 en la Argentina, el repaso de cómo los medios hegemónicos operaron en contra de la vacuna en medio de una pandemia.

El martes 29 de diciembre de 2020 se produjo un momento histórico en la República Argentina. Mientras millones de personas de diversas partes del planeta aguardaban por la llegada de las vacunas contra el coronavirus, el Gobierno de Alberto Fernández ya había realizado un acuerdo con su par de Rusia, Vladimir Putin, para poder asegurarse el arribo de la Sputnik V. Y aquella jornada se vacunó por primera vez a distintos miembros del personal de salud del país. Sin embargo, y pese a que durante meses hubo mucha expectativa por parte de la población de todo el mundo, los medios hegemónicos como Clarín y La Nación, entre otros, y diversos periodistas opositores se encargaron de ponerla en tela de juicio con operaciones y mensajes confusos.

Por aquel entonces, todos los países aguardaban por las vacunas para poder tratar de normalizar la situación sanitaria. Y la Argentina fue uno de los pocos países de América Latina que inoculó por primera vez. Lo mismo sucedió con México, Chile y Costa Rica. Aun así, acompañados por los comentarios de varios políticos del macrismo, los mencionados portales pusieron en tela de juicio la aplicación de vacunas en el marco de una pandemia.

Debido al acuerdo que el oficialismo había realizado con Rusia, los medios intentaron desprestigiar la Sputnik V. En principio, y con el fin de deslegitimarla, la llamaron "vacuna rusa" y le dieron una connotación negativa; mientras que a la Pfizer-BionTech (Estados Unidos y Alemania) y la Oxford-AstraZeneca (Reino Unido y Suecia) jamás las denominaron por su origen geográfico, como si se trataran de las "vacunas buenas".

Luego, se puso en duda la eficacia de la misma y, poco tiempo después, la prestigiosa y aclamada revista médica, The Lancet, sostuvo que tiene un 91,6% de protección, considerándose una de las que más le hace frente a la enfermedad y una de las que mejor evita casos de mortalidad (entre un 70 y 80%).

Finalmente, el relato de los periodistas en los medios hegemónicos cambió. Sin crédito para lanzar dardos contra la vacuna Sputnik V, decidieron elevar el tono a la hora de reclamarle al Gobierno mayor cantidad de vacunas.

Algunos medios hegemónicos y la oposición contra las vacunas en plena pandemia de coronavirus

La tapa en la que Clarín se molestó porque la Argentina iniciaba su campaña de vacunación

A fines de noviembre de 2020, Clarín se molestó porque en la Argentina iniciarían la campaña de vacunación en enero de 2021: "La última del gobierno: empezarían a vacunar en la primera quincena de enero". Como consecuencia, un usuario de Twitter se burló del medio opositor y disparó: "Jajajaja, se enojaron porque hay salida de la pandemia. Parece que los enamorados de la cuarentena eran ellos". Para colmo, la campaña de vacunación se inició el 29 de diciembre de 2020, tiempo antes de lo que "anticipaba" la tapa...

La tapa de Clarín del 24 de diciembre de 2020 en la que intentó desprestigiar a la vacuna Sputnik V

Intentando instalar sospechas en la sociedad argentina, Clarín tituló: "Con una autorización en apuro, el Gobierno avaló el uso de la vacuna rusa".

Tapa de Clarín del 24 de diciembre de 2020.

La demonización de la vacuna Sputnik V desde el periodismo

Jonatan Viale, entonces conductor de Radio La Red y de A24, que luego se pasó al canal La Nación+, sostuvo en un editorial del 17 de diciembre de 2020 que la Sputnik V es "una vacuna incómoda".

Las contradicciones en torno a la vacuna Sputnik V

A fines de 2020, Nelson Castro sostuvo que en uno de los artículos publicados por The Lancet hubo malos comentarios sobre la vacuna Sputnik V: “La revista The Lancet es una de las biblias médicas. Algunos de los que la defienden, utilizaron un artículo diciendo que hablaba bien de la vacuna, pero en realidad el artículo habla muy mal”.

En su programa El Corresponsal, emitido por TN, señaló: "No se sabe muy bien cómo completó la fase 1 y la fase 2". Y agregó: "Se terminó de conocer documentación de las presiones que hubo en el ANMAT para que la vacuna se aprobara en tiempo récord porque el Gobierno necesitaba políticamente esa aprobación. Cuando los temas científicos se manejan políticamente lo que se generan son problemas, no soluciones".

Meses después de que The Lancet diera el visto bueno de la Sputnik V, Castro formó parte de Sólo una vuelta más, programa de TN, y tuvo la necesidad de defenderse debido a las fulminantes críticas que recibió en las redes sociales por haber demonizado la vacuna. "Me siento muy bien porque aparecieron todos los documentos que estaban faltando, demuestra que todo lo que veníamos diciendo era la verdad". Victimizándose, expresó: "Esta embestida contra algunos de nosotros, como si nosotros estuviéramos tristes porque la vacuna Sputnik V ha completado todo lo que debía completar... Estábamos esperando esto, que la Sputnik V develara todas las incógnitas y porque el mundo necesita las vacunas". Y concluyó: “Nada de lo que dijimos nosotros se vio desmentido. Muy por el contrario, se vio corroborado por los hechos”.

La denuncia por "envenenamiento"

Si bien no lo dijo públicamente, Elisa Carrió denunció penalmente al Gobierno Nacional por "envenenamiento" tras haber comprado las vacunas Sputnik V para millones de argentinos.

La oposición y la desinformación en torno a la vacuna Sputnik V

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, escribió el 20 de diciembre de 2020 que el Gobierno Nacional consiguió vacunas que no se podían aplicar en mayores de 60 años. La política macrista se aferró a una declaración de Vladimir Putin, en el que por aquel entonces recomendaba no aplicarla en adultos mayores, hasta no tener el permiso de las autoridades sanitarias: "Para mitigar la desastrosa estrategia contra el COVID 19, Alberto Fernández anuncia una vacuna no aconsejable para adultos mayores y desecha la que pide el mundo entero. ¿Así nos cuida? Está en crisis su palabra y la seguridad de todos. Basta de relato. Es hora de hechos concretos". Tiempo después, la aprobación de las autoridades llegó y se aplicaron millones de vacunas Sputnik V a adultos mayores de 60 años...

La vacuna Sputnik V como "trucha"

Jaime Durán Barba, ex asesor de Cambiemos y de Mauricio Macri, tildó de "vacuna trucha" a la Sputnik V, según una nota que reprodujo La Nación el 28 de enero de 2021. Y también indicó: "Me preocupa que Argentina esté aplicando la vacuna menos probada del mundo. Acá, en Ecuador estamos aplicando Pfizer, que cumple con todos los estándares y disposiciones. En Argentina la vacuna que aplican no cumplió con los requisitos normales y no tiene claridad".

Jaime Durán Barba tildó de "trucha" la vacuna Sputnik V.

Fake news y teorías conspirativas

El 12 de enero de 2021, el periodista Tato Young hizo un comentario en La Nación+ acerca de la vacuna Sputnik V, muy cuestionada por la oposición. Allí, dijo que la segunda dosis no existía: "¿Cuál es la segunda opción? La primera es que estén haciendo política distributiva hacia abajo con la vacuna, en esta igualización permanente hacia abajo", comenzó diciendo.

"Y la otra, más grave, más grave... Es que la segunda dosis no exista. ¿No será que esta es la vacuna y que no exista una segunda vacuna y están preparando el terreno para esto? Con este supuesto dilema moral que plantea Carla Vizzotti. ¿No se estarán atajando porque la segunda dosis no existe? Cuánta oscuridad que hay alrededor...".

A su vez, en una entrevista que le concedió a Intratables, por América TV, el periodista Iaenzen Polímata habló desde Moscú y aseguró que no se pondría la vacuna Sputnik V, aunque luego admitió que si fuera persona de riesgo lo haría sin problemas. El hombre, quien no está especializado en inmunología, jamás cuestionó la dosis rusa sino que puso en duda las medicinas inyectables: "No estoy hablando solo de la vacuna rusa. No hay comprobabilidad a largo plazo, hay comprobación a corto plazo. Las vacunas por lo general llevan de dos años a diez años a desarrollarse".

Sin embargo, el diario La Nación publicó en su sitio web una nota vergonzosa en la que cambió completamente el sentido del mensaje del periodista: "Desde Moscú, un periodista explicó por qué no se daría la vacuna rusa contra el coronavirus". En realidad, el periodista no hablaba de la Sputnik V sino de todas las vacunas que se fabricaron en el mundo.

La Nación y un vergonzoso titular en su portal web para desprestigiar a la Sputnik V.

La tapa de Clarín para cuestionar las "vacunas chinas"

En su afán por tratar de engañar a la sociedad y dejar mal parado al Gobierno Nacional, en abril de 2021 y mientras el oficialismo esperaba la llegada de vacunas Sinopharm (China), Clarín tituló en su tapa del 12 de abril de 2021: "China ahora admite que sus vacunas tienen baja efectividad". La misma generó repudio en las redes sociales. Es que el medio opositor ocultó que las vacunas chinas a las que se refería eran las Sinovac, que jamás fueron compradas por la Argentina. En la nota en cuestión, se refirió a la baja efectividad de la mencionada dosis, que fue adquirida por Brasil, Chile y Uruguay.

La vacuna y la prostitución

A fines de diciembre de 2020, en el programa Nada Personal -que conducía por El Nueve- Viviana Canosa trató de instalar sospechas en la vacuna Sputnik V. "¿Vos te dejarías vacunar con la vacuna de Putin?", le preguntó a sus panelistas. Uno de los integrantes de la mesa indicó: "De ninguna manera". Y luego, el periodista Javier Lanari le respondió: "¿Dónde se hicieron las pruebas? En Venezuela y Arabia Saudita. Si quieren hablamos sobre la cantidad de pacientes que no se hicieron pruebas. No nos vamos a comprar un buzón de entrada porque hacen un anuncio. ¿Quieren que confiemos?".

Como si fuera poco, a principios de abril de 2021, Canosa realizó un insólito editorial sobre la vacunación de Sputnik V en la Argentina, con fuertes acusaciones contra el Gobierno Nacional. En el inicio de su programa, Viviana con vos, indicó: "Vamos a hablar de la prostitución de la muerte. Cuando nacemos tenemos una sola seguridad, una certeza: vamos a morir. De la muerte ninguno de nosotros va a zafar. Podés morirte en un accidente de tránsito, de un paro cardíaco, por COVID, de joven o de viejo. Todos nos vamos a morir. Siento que estamos prostituyendo la muerte. Se arranca con el discurso, se prostituye la palabra y se pierde credibilidad y criterio. La mentira y la verdad cada día es más difícil de distinguir".

En otra de las menciones que hizo en su extenso descargo, la conductora indicó: "Si vos te querés vacunar no te importa si es rusa o yanqui. ¿Qué es lo que no nos están contando? La prostitución de la muerte es la realidad que estamos atravesando. ¿Qué es prostituirse?, ¿sería dar amor por dinero? Acá es a la inversa. Nos meten miedo por intereses que pueden ser inconcebibles para nosotros, los simples mortales". Y denunció: "Hay un interés económico global, intereses políticos. Así se va prostituyendo el sistema de los valores. Todos se embarra cuando les salpican los intereses, nada queda igual. Queda todo manchado. Están prostituyendo a la gente con lo que más miedo les da: perder su vida y la de los seres que ama".

La operación contra la vacuna Sputnik V

A mediados de junio de 2021, Pablo Rossi explotó de furia en La Nación + tras enterarse que la vacuna Sputnik V se produciría en la Argentina. Con el objetivo de desestabilizar al Gobierno de Alberto Fernández, y cumplir con los deseos del canal de Mauricio Macri, disparó: "Sputnik V, no sé quiénes son. Qué se yo quiénes son. ¿Quién es el equipo Sputnik?".

"Además, la semana que viene, el laboratorio argentino Richmond empezará a producir el segundo componente de Sputnik. Con eso, ¿Qué deberíamos hacer? Aplaudir como focas, gracias equipo Sputnik, gracias Alberto, gracias Cristina. Mamarracho", definió el verborrágico periodista. Y agregó: "Te lo venden como soberanía a la dependencia patológica de los rusos. Depender de los rusos a estos niveles... Estoy seguro de que han llamado, que les dijeron 'nos comen el hígado'".