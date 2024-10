Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 23 de octubre

Este miércoles 23 de octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares del décimo mes del 2024. Como todos los meses, los pagos se efectúan según la terminación del DNI de los beneficiarios. Este cronograma, que incluye asignaciones como la AUH y pensiones no contributivas, es fundamental para millones de argentinos y argentinas que dependen de estos ingresos.

A continuación, quiénes podrán cobrar este miércoles 23 de octubre de 2024, respetando las fechas establecidas por el organismo.

Quiénes cobran hoy, miércoles 23 de octubre

Cuándo cobro Anses: Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Este miércoles 23 de octubre, Anses continuará con el calendario de pagos del décimo mes del año para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo. Luego de finalizar con el cobro de haberes de aquellos que reciben poco más de $244 mil mensuales –que escala hasta $314 mil por el bono extraordinario de $70.000–, comienza el calendario para jubilados y pensionados que acceden a un haber mayor.

Durante la jornada de hoy, cobrarán sus haberes todos aquellos jubilados y pensionados con su DNI terminado en 0 y 1.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo que tengan documentos finalizados en 8 recibirán el pago este miércoles 23 de octubre. Esta prestación está destinada a mujeres embarazadas que no cuenten con cobertura de obra social y que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. Al igual que con otras asignaciones, el monto se actualiza periódicamente en función de la inflación para asegurar que las beneficiarias mantengan su poder adquisitivo.

Prestación por Desempleo

Este miércoles, los titulares de la Prestación por Desempleo con DNI terminado en 4 y 5 cobrarán sus haberes. Su objetivo, según indica el propio organismo, es acompañar a las personas que están desempleadas mientras se encuentran en la búsqueda de un nuevo trabajo.

Dicha prestación rige para trabajadores en relación de dependencia despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas comprendidas en la Ley de Contrato de Trabajo y también para trabajadores de la construcción. Los requisitos son: estar desempleado y no tener otros ingresos. Por su parte se puede acceder a asignaciones como la Asignación Familiar por Prenatal, Familiar por Hijo, Ayuda Escolar Anual, la Asignación por Matrimonio, Nacimiento y Adopción.

Asignaciones Pago Único: matrimonio, adopción y nacimiento

Los beneficiarios de las Asignaciones Pago Único, que incluyen el pago por matrimonio, adopción y nacimiento, podrán acceder a sus haberes este miércoles. Este grupo no se encuentra segmentado por la terminación de DNI, ya que el cobro para todas las terminaciones comenzó el 9 de octubre y se extenderá hasta el próximo 11 de noviembre. Esto significa que quienes aún no han recibido este beneficio durante este período tienen hasta la segunda semana de noviembre para hacerlo.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

De igual manera, aquellos que perciben Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas podrán cobrar este miércoles 16. Al igual que en el caso de las asignaciones por matrimonio, adopción y nacimiento, los beneficiarios de pensiones no contributivas no están divididos por número de DNI. El período de cobro de estas asignaciones también abarca desde el 9 de octubre y se extenderá hasta el próximo 11 de noviembre.