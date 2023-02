Embarazadas rusas: ANSES desmiente que quien organizaba los viajes reciba la AUH

El organismo que dirige Fernanda Raverta indicó que la ciudadana rusa Elena Kuklina "no percibe ni percibió la Asignación Universal por Hijo" pero sí otra asignación. Los detalles del comunicado de ANSES.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) presentó un escrito ante la Justicia en el que desmintió que la ciudadana rusa Elena Kuklina, investigada como responsable de una organización dedicada a gestionar el viaje de embarazadas de su país para parir a la Argentina y acceder al pasaporte nacional, sea o haya sido beneficiaria de la Asignación Universal por Hijo (AUH).



"La señora Elena Kuklina, en relación a sus hijos menores, no percibe ni percibió Asignación Universal por Hijo (AUH)", sostuvo el organismo previsional en un escrito entregado anoche al juzgado federal 1 de la ciudad de Buenos Aires, que lleva el caso.

En el texto firmado por el director de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Pablo Tosco, se informó que Kuklina sí percibe la "Asignación Familiar" en su condición de monotributista, informaron a Télam fuentes del caso.



"Tal aserto ha sido informado en autos por esta Administración Nacional de la Seguridad Social con fecha 19 de enero de 2023; oportunidad en que se acompañaron las constancias del historial de pagos y el desglose de la prestación que se trata de Asignación Familiar (AAFF), en función de la inscripción de la señora Elena Kuklina en la Categoría A del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes – Monotributo", detalló el organismo. De esta forma, aclararon que "Elena Kuklina no percibe ni percibió Asignación Universal por Hijo (AUH)".

La investigación está a cargo de la jueza María Servini. En el marco de la investigación, el juzgado presentó una denuncia por supuesta defraudación al Estado vinculada al presunto cobro de la AUH por parte de Kuklina, que recayó por sorteo en el juzgado federal de Julián Ercolini, quien dio vista al fiscal Eduardo Taiano para que determine si corresponde o no impulsar una investigación.

Según la pesquisa realizada en su juzgado, Servini determinó que la mujer reside en un departamento alquilado en el barrio porteño de Puerto Madero junto a su pareja y sus hijos.

En la denuncia se había aludido a que "Elena Kuklina es beneficiaria del ‘Plan Asignación Universal por Hijo’; no obstante, lo cual, tanto las condiciones de vida en relación a su nivel socio-económico (…) como la cantidad de dinero habida en su poder en su residencia permiten inferir que no cumpliría con los requisitos exigidos para la asignación de dicho plan".



En un comunicado difundido esta mañana por el organismo que conduce Fernanda Raverta se indicó que "el día de ayer, miércoles 15 de febrero, Anses hizo una presentación judicial ante el Tribunal Federal N°1 ratificando que la mujer de nacionalidad rusa, Elena Kuklina, no percibe ni percibió la Asignación Universal por Hijo (AUH), a los efectos de aportar información que contribuya a esclarecer el objeto de la investigación".

La causa que investiga supuestas maniobras para tramitar la residencia en por lo menos 70 casos de ciudadanas rusas embarazadas está bajo secreto de sumario, pero se determinó hasta el momento que gran parte de los domicilios declarados para este trámite fueron falsos.