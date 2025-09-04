ANSES paga $390.277 en septiembre a estas personas

El bono se acredita automáticamente en tu cuenta junto con tu jubilación habitual.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para septiembre, el cual incluye un incremento del 1,9% por movilidad y mantiene el refuerzo de setenta mil pesos para los haberes mínimos, llevando el total a cobrar a $390.277,17.

¿Quiénes acceden al bono de $70.000 de ANSES?

El refuerzo se acredita automáticamente junto con tu jubilación o pensión habitual, por lo que no tenés que hacer ningún trámite adicional para recibir este beneficio. Lo cobran aquellos que perciben hasta el haber mínimo de $320.277,17. En ese caso, el bono es completo y suma los setenta mil pesos.

También hay una situación intermedia que debés conocer. Si tu haber está entre $320.277,18 y $390.277,16, recibís un refuerzo proporcional. El objetivo es que tu ingreso total complete los $390.277,17 este mes.

Beneficiarios que también reciben el plus de ANSES

El bono alcanza a más grupos, además de los jubilados y pensionados contributivos. Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) lo perciben. También quienes cobran pensiones no contributivas por vejez o invalidez están incluidos. Las madres de siete hijos o más con pensión acceden al refuerzo.

Las pensiones graciables, aquellas otorgadas por decisión del Poder Ejecutivo, también suman este plus. Es fundamental que conozcas si estás dentro de estos grupos beneficiarios. Recordá que el pago es automático y no requiere de tu gestión, solo debés esperar la acreditación en tu cuenta bancaria.

Montos actualizados: cuánto cobrarán los jubilados en septiembre

El haber mínimo para los jubilados y pensionados es de $320.277,17 este mes. Con el bono de setenta mil pesos, el total llega a $390.277,17. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se paga en $256.221,74. Estos valores buscan aliviar la situación económica de los adultos mayores.

Para aquellos que alcanzan la jubilación máxima, el monto es significativamente mayor. El tope previsional para septiembre se estableció en $2.155.162,17. Esta actualización refleja el ajuste por movilidad correspondiente al período. Es importante que verifiques en qué categoría se encuentra tu haber.

Calendario de pagos de ANSES para septiembre 2025

Los depósitos se realizan según la terminación de tu Documento Nacional de Identidad. También se considera el tipo de prestación que percibís mensualmente. Para jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, el pago es entre el 8 y el 19 de septiembre.

Si tu jubilación supera el haber mínimo, cobrás entre el 22 y el 26 de septiembre. Es crucial que sepas en qué grupo estás para organizar tus finanzas. Todos los depósitos se hacen en las cuentas bancarias habituales. No es necesario ir a cobrar físicamente ni hacer trámites.