ANSES: así podés designar un apoderado para que cobre tu jubilación paso a paso

Miles de jubilados y pensionados, ya sea por enfermedad, edad avanzada, internación prolongada o residencia en el exterior, no pueden cobrar sus haberes personalmente. Para estos casos, ANSES diseñó un mecanismo legal que permite designar un apoderado que gestione o cobre prestaciones en nombre del titular.
Se trata de un trámite que es más accesible de lo que la mayoría imagina y, en determinados casos, no requiere turno previo en las oficinas del organismo.
Quiénes pueden ser apoderados en ANSES
La normativa de ANSES contempla un abanico amplio de personas habilitadas. No se limita exclusivamente a familiares directos.
Familiares y convivientes
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Cónyuge
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Conviviente previsional
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Madre o padre
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Hijo, nieto o bisnieto
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Abuelo o bisabuelo
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Tío, primo, hermano o sobrino
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Yerno, nuera, madrastra o padrastro
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Suegro, hijastro o cuñado
Instituciones y profesionales
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Entidades públicas (nacionales, provinciales o municipales)
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Mutuales e instituciones de asistencia social
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Abogados o procuradores con poder certificado ante escribano público
Caso especial: personas internadas
Cuando el titular se encuentra internado en hospitales, sanatorios o asilos, puede nombrarse como apoderado al director o administrador de la institución. Esta alternativa resulta práctica en casos de internaciones prolongadas, donde el beneficiario no tiene familiares cercanos que puedan asumir el rol de representante.
Jubilados en el exterior
Para residentes fuera de Argentina, el procedimiento toma otro camino. El poder se otorga directamente a un banco con opción de giro al exterior. Las entidades habilitadas son:
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Banco de la Nación Argentina
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Banco de la Ciudad de Buenos Aires
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Banco Patagonia S.A.
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Banco Credicoop Cooperativo Ltdo.
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Banco Piano S.A.
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Banco Comafi S.A.
El banco designado se encarga de recibir los fondos y realizar la transferencia internacional al titular.
Cómo hacer el trámite paso a paso
Paso 1: Iniciar en Mi ANSES
El trámite se inicia en Mi ANSES y finaliza con presencia física, ya que hay un requisito ineludible: debe finalizarse en una oficina de ANSES con la presencia física de ambas partes: el jubilado titular y el apoderado designado.
Este requisito busca garantizar la máxima seguridad al beneficiario y evitar posibles abusos o designaciones realizadas sin consentimiento genuino.
Paso 2: Concurrir a la oficina de ANSES
Existe un beneficio que ahorra tiempo: cuando el apoderado es un familiar directo, no hace falta turno previo para concretar el trámite en la sucursal.
Si el apoderado no es familiar, el turno se gestiona desde la página de ANSES o llamando gratis al 130 desde líneas fijas.
Paso 3: Presentar la documentación
Los requisitos varían según el tipo de apoderado:
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Familiares directos: DNI y documentación que acredite el parentesco (partida de nacimiento o certificado de matrimonio).
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Conviviente previsional: Debe tener previamente acreditada esa relación ante ANSES.
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Banco: Carta Poder formulario PS 6.4, firmada y sellada por autoridad bancaria.
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Tutor o curador: Sentencia judicial original y copia con el nombramiento y autorización para cobro.
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Abogados: Credencial profesional vigente y poder certificado.
El agente de ANSES revisa identidad, vínculo y requisitos específicos. Después se firma y certifica la Carta Poder PS 6.4 en el momento. Queda formalizada la designación.
Paso 4: Registro en Mi Huella (paso obligatorio)
El representante debe registrarse en Mi Huella para poder cobrar. Es el sistema de identificación biométrica de ANSES. Sin ese registro previo, no puede concretar el cobro en la entidad bancaria. Es una medida de seguridad adicional.
Detalles importantes a tener en cuenta
- Dos roles distintos: El beneficiario puede tener un apoderado para tramitar y otro para cobrar. Son dos roles diferentes que no tienen que recaer sobre la misma persona.
- Revocación: La designación no es definitiva. El titular conserva el derecho de revocar el poder o nombrar a otra persona. Puede modificarse en cualquier momento si cambian las circunstancias.
- Actualización de datos: Tanto el titular como el apoderado deben mantener sus datos personales actualizados en ANSES para evitar inconvenientes en el cobro.