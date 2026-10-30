Aumentan las jubilaciones en noviembre: a cuánto se fue la mínima con el bono de $ 70.000

Las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento del 1,93% durante noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 1,93% para jubilaciones, pensiones y asignaciones en noviembre. Además, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo recibirán un bono, por lo que el ingreso total superará los $500.000.

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La actualización se aplica de acuerdo con la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre publicado por el INDEC. Los pagos se realizarán según las fechas establecidas en el calendario oficial del organismo previsional.

ANSES: de cuánto es el bono para jubilados en noviembre

Los titulares de jubilaciones y pensiones que cobran el haber mínimo recibirán un refuerzo de $70.000 durante noviembre. Con el incremento mensual incluido, el monto total será de $514.158,46, compuesto por un haber mínimo actualizado de $444.158,46 y el bono extraordinario.

En el caso de quienes perciben ingresos previsionales superiores al mínimo, ANSES otorgará un plus proporcional hasta alcanzar los $514.158,46. De esta manera, el refuerzo se calcula según el monto del haber que recibe cada beneficiario.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados con aumento

Los montos de noviembre también alcanzan a otras prestaciones previsionales. Según informó ANSES, los valores con el incremento del 1,93% y el bono correspondiente quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima con bono: $514.158,46.

$514.158,46. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $425.326,77, incluido el bono de $70.000.

$425.326,77, incluido el bono de $70.000. Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $380.910,92, con el bono incluido.

La PUAM se compone de un haber actualizado de $355.326,77 más el refuerzo de $70.000. En tanto, las PNC por Invalidez y Vejez alcanzarán los $380.910,92, integrados por un haber de $310.910,92 y el mismo bono extraordinario.

AUH y asignaciones familiares: cuáles son los nuevos montos

El aumento de noviembre también comprende las asignaciones que paga ANSES. Los valores informados para las prestaciones familiares contemplan la actualización mensual y varían según el tipo de beneficio.

Los montos establecidos son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $159.611.

$159.611. AUH por Hijo con Discapacidad: $519.704.

$519.704. Asignación Familiar por Hijo: $79.816 para el primer rango de ingresos.

Estos valores corresponden a las prestaciones anunciadas para noviembre. En el caso de la Asignación Familiar por Hijo, el monto indicado corresponde específicamente al primer rango de ingresos, por lo que no debe interpretarse como un valor único para todos los beneficiarios.

Los titulares con haberes mínimos cobrarán $514.158,46 entre haber actualizado y bono.

Por qué aumentan las prestaciones de ANSES en noviembre

El incremento del 1,93% responde a la fórmula de movilidad previsional, que utiliza como referencia la inflación de septiembre difundida por el INDEC. Ese mes, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación del 1,9%.

Para calcular el ajuste, se consideran los porcentajes de inflación con dos decimales, lo que permite determinar el valor exacto de la actualización mensual. La medida alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones comprendidas en el esquema informado por el organismo.