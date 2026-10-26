ANSES inicia el pago a jubilados que superan la mínima: así quedó el cronograma de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició el último viernes una nueva etapa del calendario de pagos para jubilados y pensionados que cobran por encima del haber mínimo. Además, las titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) reciben sus últimos depósitos del mes, mientras continúa el cronograma de la Prestación por Desempleo.

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La jornada marca un cambio en la organización de los pagos previsionales y sociales. Después de completar los depósitos correspondientes a las jubilaciones mínimas, el organismo comienza a acreditar los haberes del grupo que supera ese monto. Para saber si te corresponde cobrar hoy, es importante revisar la terminación de tu Documento Nacional de Identidad.

ANSES: qué jubilados y pensionados cobran este viernes

Este viernes comienza el cronograma de octubre para los jubilados y pensionados cuyos ingresos previsionales superan el haber mínimo. Según el calendario informado, los primeros en recibir el pago son quienes tienen documentos terminados en 0 y 1.

A diferencia del esquema de las jubilaciones mínimas, este tramo del calendario reúne dos terminaciones de DNI por jornada. De esta manera, los pagos se distribuyen en menos fechas y avanzan de forma progresiva durante la próxima semana, hasta alcanzar a los beneficiarios con documentos terminados en 8 y 9.

Asignación Universal por Embarazo: quiénes cobran el 23 de octubre

La Asignación Universal por Embarazo también tiene una fecha clave este viernes. En esta oportunidad, reciben el pago las titulares cuyo DNI termina en 9. Con este grupo, ANSES completa el calendario de octubre previsto para esta prestación.

De esta forma, las beneficiarias de la AUE que todavía esperaban su turno quedan incluidas en la última jornada de pagos del mes. Es importante distinguir este cronograma del correspondiente a otras asignaciones, ya que no todas las prestaciones finalizan en la misma fecha.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), los pagos de octubre ya concluyeron el jueves, cuando cobraron las personas con DNI terminado en 9.

La AUE completa su calendario de pagos de octubre este viernes.

Prestación por Desempleo: qué documentos reciben el pago

La Prestación por Desempleo continúa este viernes con una nueva tanda de depósitos. En esta jornada, el pago está destinado a los beneficiarios cuyos documentos terminan en 2 y 3, dentro de un calendario que comenzó el jueves.

El cronograma seguirá durante la próxima semana con los DNI terminados en 4 y 5. Luego será el turno de las terminaciones 6 y 7 y, finalmente, cobrarán quienes tengan documentos terminados en 8 y 9.

Por eso, quienes reciben esta prestación deben tener en cuenta que el calendario se extiende más allá de las primeras jornadas de pago. La terminación del documento es el dato central para identificar cuándo corresponde cada depósito.

Qué otras asignaciones siguen vigentes durante octubre

Además de las jubilaciones, las pensiones y las prestaciones mencionadas, ANSES mantiene abiertos los períodos de cobro de otras asignaciones. Entre ellas se encuentran las Asignaciones de Pago Único por Nacimiento, Matrimonio y Adopción, la Asignación por Maternidad y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

Estos beneficios tienen sus propios períodos de pago, por lo que no necesariamente siguen las mismas fechas que las jubilaciones o las asignaciones mensuales. Por eso, es importante diferenciar cada prestación antes de consultar el calendario correspondiente.