Jubilaciones judiciales: cobran 18 veces más que la mínima y son las únicas beneficiadas por Milei

Aunque La Libertad Avanza le venda a la sociedad una batalla ficticia contra la "casta", los exfuncionarios del Poder Judicial son los grandes ganadores del sistema previsional. Según las estadísticas de la Seguridad Social con datos de la ANSES a septiembre de 2026, la jubilación judicial promedio es de $ 9.338.132, unas 18,7 veces lo que cobra un jubilado de la mínima con bono. Mientras las altas del sistema se desploman, las del régimen judicial se aceleran: en nueve meses ya superan a todo 2025.

{{{htmlAmp}}}

Jubilados que sí cobran más de un millón de pesos

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El régimen especial del Poder Judicial reúne 8.541 beneficios, apenas el 0,12% de los 7,26 millones que paga el sistema. Pero su peso cambia por completo en la parte alta de la pirámide. El 99,9% de los beneficios judiciales supera el millón de pesos: 8.533 de 8.541. En el conjunto del sistema, solo el 16% llega a esa cifra. Por su tamaño, los judiciales representan el 0,74% de los 1,16 millones de beneficios que superan el millón. La concentración aparece más arriba:

Más de $ 5 millones: 7.499 de 22.905 beneficios son judiciales, el 32,7%.

Más de $ 10 millones: 2.445 de 3.411, el 71,7% .

Más de $ 20 millones: 68 de los 198 casos del sistema.

Además, el 98,5% de los jubilados y pensionados judiciales cobra por encima del haber máximo del régimen general, fijado en $ 2.884.295.

La brecha con la jubilación mínima

El contraste con la base del sistema es enorme. La jubilación mínima es de $ 428.633, y con el refuerzo de $ 70.000 llega a $ 498.633. Esa es la suma exacta que perciben 2,87 millones de beneficios.

Las comparaciones con el haber medio de una jubilación judicial ($ 9.338.132) son estas:

18,7 veces la mínima con bono.

18,2 veces el haber medio de quienes se jubilaron con moratoria ($ 512.881).

11,8 veces el promedio de todas las jubilaciones del sistema ($ 791.111).

3,2 veces el haber máximo del régimen general.

En otras palabras, un exjuez o exfuncionario judicial cobra en un mes lo que un jubilado de la mínima recibe en más de un año y medio.

Las altas judiciales crecen mientras el resto cae

El régimen judicial también es el que más se expande. Entre las jubilaciones vigentes, 522 se dieron de alta en el Poder Judicial entre enero y septiembre de 2026, un 57% más que las 333 de todo 2025 y por encima de las 335 de 2024.

En el resto del sistema ocurre lo contrario. Las jubilaciones vigentes con alta en 2026 suman 150.363, un 54% menos que las de 2025. Las altas anuales informadas por la ANSES muestran la misma tendencia: pasaron de 424.759 en 2024 a 337.479 en 2025 y a 151.707 en lo que va de 2026, en un contexto sin nuevas moratorias. Como resultado, el peso judicial en las altas se multiplicó. Era el 0,08% en 2024 y llega al 0,35% en 2026.

Los que se suman no reciben menos. Las jubilaciones judiciales otorgadas en 2026 promedian $ 7.893.425, frente a $ 1.180.492 del total de altas del año y $ 594.665 de quienes accedieron con moratoria.

Un régimen que se lleva una porción desproporcionada

Con solo el 0,12% de los beneficios, el Poder Judicial absorbe el 1,36% de la masa de haberes previsionales: $ 74.952 millones por mes. Es 11,5 veces su peso en cantidad de beneficiarios. El régimen especial calcula el haber como un porcentaje del sueldo del cargo en actividad y lo actualiza al ritmo de los salarios judiciales. Por eso se despega del resto, que se ajusta por la movilidad general.