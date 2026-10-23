Pensión por discapacidad de ANSES: cuál es el límite de ingresos para cobrar

Las personas que cobran una Pensión No Contributiva por Discapacidad pueden desarrollar una actividad laboral y mantener la prestación, siempre que sus ingresos no superen el límite establecido por la normativa. El tope equivale a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), por lo que se actualiza cuando aumenta el salario mínimo.

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De acuerdo con los valores vigentes, el límite de ingresos es de $782.400 en octubre de 2026 y aumentará a $797.600 en noviembre. En caso de superar esos montos, el beneficio puede quedar suspendido.

Una de las principales particularidades del régimen es que el cálculo considera los ingresos individuales del titular de la pensión y no los del conjunto de su grupo familiar.

Pensión por discapacidad

Cuál es el límite de ingresos para cobrar una pensión por discapacidad de ANSES

La Ley 27.793 establece como referencia un máximo equivalente a dos salarios mínimos para determinar la compatibilidad entre la pensión por discapacidad y los ingresos propios del beneficiario. De esta manera, el límite varía mensualmente en función de las actualizaciones del SMVM.

Los valores informados para octubre y noviembre de 2026 son:

Mes Salario mínimo Límite de ingresos (2 SMVM) Octubre de 2026 $391.200 $782.400 Noviembre de 2026 $398.800 $797.600

Por lo tanto, desde noviembre el tope aumentará $15.200 respecto de octubre, como consecuencia de la actualización del salario mínimo. La normativa toma en cuenta los ingresos netos de la persona titular, independientemente de los ingresos que puedan percibir otros integrantes de su familia.

¿Se puede trabajar en blanco y cobrar una pensión por discapacidad?

Sí. Según el régimen contemplado por la Ley 27.793, las personas con discapacidad pueden desarrollar una actividad laboral formal y conservar su pensión, siempre que sus ingresos mensuales se mantengan dentro de los límites establecidos.

Esto significa que tener un empleo registrado no implica necesariamente la pérdida automática de la prestación. Sin embargo, si los ingresos netos del titular superan el equivalente a dos salarios mínimos, corresponde la suspensión del beneficio conforme a las condiciones previstas en la normativa.

Por ejemplo, una persona que perciba ingresos laborales netos de $750.000 mensuales se encontraría por debajo del límite de $797.600 previsto para noviembre. En cambio, si sus ingresos ascendieran a $850.000, superarían el tope establecido para ese mes.

Cuánto se cobra de pensión por discapacidad

En qué casos se puede suspender la pensión por discapacidad

Además de superar el límite de ingresos laborales, la normativa contempla otras situaciones que pueden provocar la suspensión de la prestación. Entre ellas se encuentran:

Ingresos laborales superiores al tope: cuando el titular tiene un empleo formal y sus ingresos netos superan dos salarios mínimos.

Ingresos propios de otras fuentes: cuando la persona percibe ingresos netos individuales iguales o superiores al límite establecido por conceptos ajenos a su actividad laboral.

Incompatibilidad con otras prestaciones: cuando recibe beneficios previsionales, de retiro permanente u otras pensiones contributivas o no contributivas alcanzadas por las restricciones.

Incumplimiento de requisitos socioeconómicos o patrimoniales: cuando deja de reunir las condiciones exigidas por el régimen.

La evaluación considera la situación particular del titular y las condiciones de acceso establecidas para la prestación.

Cómo recuperar una pensión por discapacidad suspendida

La normativa contempla la posibilidad de solicitar la rehabilitación de la prestación cuando desaparecen las circunstancias que provocaron su suspensión. Entre las situaciones que permiten pedir la reactivación se encuentran:

La finalización de una relación laboral, ya sea por despido, renuncia u otra causa.

La reducción de los ingresos mensuales por debajo del equivalente a dos salarios mínimos.

La regularización de las condiciones que habían generado la suspensión, cuando corresponda.

Para recuperar el beneficio, el titular debe presentar una solicitud formal de rehabilitación ante la autoridad competente. Según el mecanismo previsto en la Ley 27.793, una vez cumplidas las condiciones correspondientes, el beneficiario tiene derecho a percibir los haberes desde la fecha en que presenta el pedido de reactivación.

Por ese motivo, es importante realizar la solicitud cuando se recuperen las condiciones de acceso, ya que la rehabilitación no implica necesariamente el pago de todos los períodos durante los cuales la prestación estuvo suspendida.