Jubilados: el Gobierno confirmó otro bono de $70.000 congelado y sigue la pérdida a la inflación

El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados durante noviembre, mediante el Decreto 1296/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial. La medida, que estará a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), establece que quienes perciban un haber igual o inferior a la jubilación mínima cobrarán el monto completo, mientras que aquellos que superen ese piso recibirán un refuerzo proporcional hasta alcanzar el equivalente a la suma de la prestación mínima más el bono.

Sin embargo, el principal cuestionamiento es que el refuerzo continúa congelado en $70.000 desde marzo de 2024, cuando el Gobierno de Javier Milei lo estableció mediante el Decreto 177/2024. Desde entonces, el monto nominal no registró actualizaciones, pese al sostenido aumento de los precios. En consecuencia, aunque el bono mantiene su valor en pesos, cada mes permite comprar menos bienes y servicios, lo que representa una pérdida concreta de poder adquisitivo para los jubilados que dependen de esta asistencia para completar sus ingresos.

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Además, el congelamiento implica que el refuerzo no acompaña la evolución de los haberes previsionales ni compensa de manera automática el impacto de la inflación. Por eso, el deterioro no se limita al monto del bono, sino que también afecta la capacidad de los adultos mayores para afrontar gastos esenciales, como alimentos, medicamentos, alquileres, servicios y transporte.

De acuerdo con la normativa oficial, el beneficio alcanza a titulares de prestaciones contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, además de otras pensiones no contributivas y pensiones graciables abonadas por la ANSES. Para cobrarlo, las prestaciones deberán encontrarse vigentes durante noviembre. Asimismo, el decreto establece que el bono tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no será computable para otros conceptos.

El monto de $70.000 permanece sin cambios desde marzo de 2024, mientras que la inflación acumulada durante ese período redujo de forma significativa su valor real, una pérdida que debe medirse con los índices oficiales de precios para establecer con precisión cuánto poder de compra resignaron los jubilados.