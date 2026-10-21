Qué hacer si no cobré ANSES: el paso a paso para hacer el reclamo

Los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que no recibieron el depósito de su jubilación, pensión o asignación pueden consultar el estado del pago y realizar un reclamo a través de Mi ANSES o Atención Virtual, según el tipo de prestación.

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Antes de iniciar la gestión, el organismo recomienda verificar la fecha y el lugar de cobro, ya que los depósitos se realizan de acuerdo con un calendario que generalmente depende de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Si la fecha de pago ya pasó y el dinero no fue acreditado, el titular deberá revisar si existe una suspensión, una denegación o un haber pendiente de liquidación para determinar qué trámite corresponde.

Cómo reclamar si no me pagaron

Cómo saber si ANSES ya depositó mi jubilación, pensión o asignación

El primer paso consiste en verificar si el organismo registró el pago y cuál es la fecha prevista para cobrar.

Para realizar la consulta por internet, hay que seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de ANSES. Acceder a Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la sección Cobros. Elegir la opción Consultar fecha y lugar de cobro. Verificar el día asignado y la entidad bancaria donde corresponde recibir el dinero.

También es posible consultar el calendario de pagos publicado por el organismo para cada prestación. Si la fecha indicada todavía no llegó, corresponde esperar el día asignado. En cambio, si ya pasó y el depósito no aparece, se puede avanzar con la revisión del beneficio.

ANSES: qué pasa si no me pagaron

Qué hacer si no cobré la AUH u otra asignación de ANSES

Quienes reciben asignaciones familiares pueden utilizar la herramienta Mis Asignaciones, disponible en Mi ANSES y en la aplicación oficial del organismo. Para consultar el estado del beneficio, deben ingresar a la sección Hijos, seleccionar Mis asignaciones y elegir el período que desean revisar.

El sistema identifica la situación de cada prestación mediante tres colores:

Verde: el pago se encuentra vigente.

Amarillo: la asignación está suspendida o embargada.

Rojo: la prestación fue denegada.

Si aparece una suspensión o denegación, el titular puede seleccionar la opción Ver más para conocer el motivo y consultar cómo resolverlo.

Esta herramienta permite identificar si el problema está relacionado con el estado de la asignación antes de iniciar un reclamo.

Cómo reclamar en ANSES si no me depositaron la jubilación o pensión

Los jubilados y pensionados que no recibieron un haber pueden solicitar el trámite denominado Reclamar haberes impagos de personas jubiladas y pensionadas. La gestión es gratuita y puede realizarse dentro de los dos años posteriores a la fecha en la que correspondía cobrar.

El procedimiento es el siguiente:

Reunir el DNI del titular de la prestación. Verificar si corresponde presentar el formulario PS 6.5, según el período reclamado. Ingresar a Atención Virtual de ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción Reclamar un beneficio suspendido o un mensual no cobrado (Activación/Repago). Completar la solicitud y presentar la documentación que requiera el organismo.

El reclamo también puede iniciarse presencialmente en una oficina de ANSES, con turno previo.

En determinadas situaciones, el formulario PS 6.5 debe contar con la firma de una autoridad bancaria habilitada.

Qué documentación necesito para reclamar un pago de ANSES

Los requisitos varían según la prestación y el motivo por el cual no se acreditó el dinero.

En términos generales, el organismo puede solicitar:

CUIL y Clave de la Seguridad Social: para acceder a las herramientas digitales.

DNI del titular: para acreditar la identidad de quien presenta el reclamo.

Formulario PS 6.5: cuando corresponda para la gestión de haberes impagos.

Antes de presentar la documentación, es importante identificar el trámite adecuado, ya que los requisitos de una jubilación o pensión no necesariamente coinciden con los de una asignación familiar.

Cuánto tiempo tengo para reclamar un haber impago de ANSES

En el caso de los haberes impagos de jubilados y pensionados, el plazo informado por ANSES es de hasta dos años desde la fecha en la que correspondía recibir el pago. Esto significa que quienes detecten una mensualidad pendiente pueden solicitar su revisión dentro de ese período.

Para las asignaciones suspendidas o denegadas, el procedimiento depende de la causa identificada en el sistema y de las condiciones particulares de cada beneficio.

Dónde hacer el reclamo de ANSES por un pago no recibido

Los beneficiarios pueden utilizar los canales oficiales del organismo para consultar su situación y gestionar el trámite correspondiente.

Las principales alternativas son:

Mi ANSES: para verificar fechas, lugares de cobro y el estado de las asignaciones.

Atención Virtual: para iniciar determinados reclamos por haberes impagos o prestaciones suspendidas.

Oficinas de ANSES: para realizar gestiones presenciales con turno previo.

Toda la información sobre requisitos y procedimientos está disponible en el sitio oficial www.anses.gob.ar.