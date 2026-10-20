Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este martes 20 de octubre

ANSES confirmó los pagos para hoy, martes 20 de octubre. Los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH que necesitan saber cuando cobro deben revisar la terminación del DNI. La acreditación se realiza según la prestación y el último número del documento.
Hoy cobran distintas prestaciones con DNI específicos. No hay acreditaciones para jubilaciones que superan el haber mínimo, Pensiones No Contributivas ni desempleo.
El detalle de quiénes cobran hoy, con DNI y montos oficiales, es el siguiente.
Jubilaciones y pensiones — haber mínimo
Cobran hoy los jubilados y pensionados con DNI terminado en 7. El haber mínimo es de $435.749 y, para quienes corresponda, se suma el bono de $70.000, por lo que el total llega a $505.749.
PUAM
Beneficiarios con DNI terminado en 7. La prestación es de $348.599 y corresponde el bono de $70.000; total $418.599.
AUH
Titulares con DNI terminado en 7. El monto general es de $156.588 por hijo; ANSES deposita el 80% (aproximadamente $125.270) y retiene el 20% hasta acreditar controles. Si corresponde, se suma la Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.
Asignación por Embarazo (AUE)
Cobran hoy las titulares con DNI terminado en 6.
Asignación Prenatal (SUAF)
Cobran hoy las beneficiarias con DNI terminado en 8 y 9.
Asignaciones Familiares SUAF
Cobran hoy los trabajadores registrados con DNI terminado en 7.
Asignaciones de pago único y maternidad
Hoy se encuentran habilitados los pagos para todas las terminaciones de DNI en Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción), Asignación por Maternidad y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. Estas prestaciones se rigen por ventanas de pago y no por un día fijo según DNI.