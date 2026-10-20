Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este martes 20 de octubre

ANSES confirmó los pagos para hoy, martes 20 de octubre. Los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH que necesitan saber cuando cobro deben revisar la terminación del DNI. La acreditación se realiza según la prestación y el último número del documento.

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Hoy cobran distintas prestaciones con DNI específicos. No hay acreditaciones para jubilaciones que superan el haber mínimo, Pensiones No Contributivas ni desempleo.

El detalle de quiénes cobran hoy, con DNI y montos oficiales, es el siguiente.

Jubilaciones y pensiones — haber mínimo

Cobran hoy los jubilados y pensionados con DNI terminado en 7. El haber mínimo es de $435.749 y, para quienes corresponda, se suma el bono de $70.000, por lo que el total llega a $505.749.

PUAM

Beneficiarios con DNI terminado en 7. La prestación es de $348.599 y corresponde el bono de $70.000; total $418.599.

AUH

Titulares con DNI terminado en 7. El monto general es de $156.588 por hijo; ANSES deposita el 80% (aproximadamente $125.270) y retiene el 20% hasta acreditar controles. Si corresponde, se suma la Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.

Asignación por Embarazo (AUE)

Cobran hoy las titulares con DNI terminado en 6.

Asignación Prenatal (SUAF)

Cobran hoy las beneficiarias con DNI terminado en 8 y 9.

Asignaciones Familiares SUAF

Cobran hoy los trabajadores registrados con DNI terminado en 7.

Asignaciones de pago único y maternidad

Hoy se encuentran habilitados los pagos para todas las terminaciones de DNI en Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción), Asignación por Maternidad y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. Estas prestaciones se rigen por ventanas de pago y no por un día fijo según DNI.