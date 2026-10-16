Vouchers educativos de ANSES en octubre 2026: requisitos y cómo saber si soy beneficiario

Los Vouchers Educativos continúan vigentes en octubre de 2026 y están destinados a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas privadas con al menos un 75% de aporte estatal. El beneficio se cobra hasta diciembre inclusive y es compatible con otras prestaciones otorgadas por el Estado.

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El programa depende de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y contempla un voucher por cada hijo en edad escolar que cumpla con las condiciones establecidas. Aunque ANSES interviene en la acreditación de los datos familiares y del medio de cobro, la gestión y el seguimiento de las solicitudes se realizan a través de la plataforma oficial de Vouchers Educativos.

Cuáles son los requisitos para acceder a los Vouchers Educativos en octubre 2026

Para recibir el beneficio, las familias deben cumplir con una serie de condiciones vinculadas con la residencia, los ingresos y la institución educativa a la que asisten los menores. Los requisitos son:

Tener DNI y residencia legal en Argentina de al menos dos años.

Tener hijos o menores a cargo de hasta 18 años.

Que los menores asistan a establecimientos educativos privados con un aporte estatal mínimo del 75%.

Que los ingresos del grupo familiar no superen los siete salarios mínimos, vitales y móviles.

Tener actualizados y acreditados los datos personales y del grupo familiar en Mi ANSES.

Contar con un medio de cobro informado en Mi ANSES.

El programa alcanza a estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario.

Vouchers educativos en octubre

Cómo saber si soy beneficiario de los Vouchers Educativos

Las familias que realizaron la inscripción pueden consultar el estado de su solicitud mediante la plataforma oficial del programa. Para conocer el resultado, deben seguir estos pasos:

Ingresar a Vouchers Educativos. Acceder con el usuario y la contraseña de Mi Argentina. Consultar el estado de la solicitud presentada. Verificar si la inscripción fue aprobada o rechazada.

El resultado se publica en la plataforma administrada por la Secretaría de Educación. En caso de rechazo, el sistema informa el motivo por el cual no se aprobó la solicitud.

Cómo cobrar voucher educativo

Qué hacer si rechazaron la solicitud de los Vouchers Educativos

Los solicitantes que reciban una respuesta negativa podrán conocer la causa del rechazo desde la plataforma del programa. Si el motivo está relacionado con cuestiones académicas, tendrán un plazo de cinco días corridos desde la publicación del resultado para presentar un reclamo. El trámite se realiza a través del mismo sitio web utilizado para consultar la inscripción. De acuerdo con la información oficial, el programa contempla pagos hasta diciembre de 2026 inclusive.

El beneficio corresponde a cada hijo que reúna las condiciones de edad y escolaridad establecidas, y puede percibirse junto con otras prestaciones estatales. La información proporcionada no especifica el importe individual del voucher ni un nuevo período de inscripción durante octubre.