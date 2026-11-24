El bono se acredita automáticamente junto con los haberes y el aguinaldo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en diciembre un nuevo esquema de pagos para jubilados y pensionados, que incluirá el aumento por inflación, la segunda cuota del aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000. Sin embargo, no todos los beneficiarios recibirán el refuerzo completo: el monto dependerá de los ingresos previsionales que perciba cada titular.

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El organismo establece distintos criterios para determinar quiénes acceden al adicional, quiénes cobran una suma proporcional y quiénes quedan excluidos por superar el límite de ingresos. Además, el calendario de pagos ya tiene fechas definidas según la terminación del DNI, con depósitos previstos antes de Navidad.

Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en diciembre

El refuerzo extraordinario de ANSES está destinado principalmente a los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. En diciembre, quienes cobran un único haber mínimo, fijado en $453.797 brutos, podrán acceder al bono completo de $70.000.

También están incluidos los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y quienes reciben Pensiones No Contributivas (PNC), de acuerdo con los parámetros establecidos para la liquidación del adicional.

Por otra parte, existe un grupo de beneficiarios que no recibirá los $70.000 completos, pero sí podrá acceder a un refuerzo proporcional. Se trata de quienes tienen ingresos superiores a la jubilación mínima, aunque no superan el tope de $523.797 brutos mensuales.

En estos casos, ANSES calcula la diferencia entre el haber que percibe cada titular y el límite establecido para completar ese monto. De esta manera, el adicional varía según los ingresos previsionales de cada persona.

Quiénes quedan afuera del bono extraordinario

Los jubilados y pensionados cuyos haberes básicos superen los $523.797 brutos mensuales no recibirán el refuerzo económico de diciembre. Estos beneficiarios cobrarán el haber correspondiente, con el aumento previsto, y la segunda cuota del aguinaldo.

Es importante tener en cuenta que el límite se calcula sobre los ingresos previsionales y no sobre cada prestación por separado. Esto resulta especialmente relevante para quienes cobran más de un beneficio de la seguridad social.

Los ingresos previsionales determinan si corresponde el refuerzo completo o proporcional.

Qué pasa si cobrás una jubilación y una pensión

En los casos en que una persona percibe una jubilación y una pensión al mismo tiempo, ANSES considera la suma de ambos ingresos para determinar si corresponde el bono.

Por lo tanto, si el total de las dos prestaciones supera los $523.797 brutos mensuales, el titular queda excluido del refuerzo extraordinario, aunque alguno de los beneficios individuales se encuentre por debajo de ese límite.

Cómo cobrar el bono de ANSES en diciembre: ¿hay que hacer un trámite?

Los jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos no necesitan realizar ninguna gestión para acceder al adicional. La acreditación se efectúa de manera automática, junto con el haber mensual y el aguinaldo.

El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria en la que cada beneficiario cobra habitualmente su prestación previsional. Por eso, no es necesario realizar solicitudes telefónicas ni completar formularios para habilitar el pago.

En este mismo sentido, ANSES también advierte sobre posibles estafas y recuerda que no solicita claves bancarias, datos personales ni trámites telefónicos para gestionar el cobro del refuerzo.

Calendario de pagos de ANSES: cuándo cobran los jubilados con bono

El cronograma de diciembre establece las fechas de acreditación según la terminación del documento de identidad. Los depósitos comenzarán el miércoles 9 y se extenderán hasta el miércoles 16 de diciembre.

Las fechas previstas para los jubilados y pensionados son: