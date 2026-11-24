Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 24 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 24 de noviembre
Este martes, 24 de noviembre, el CCL se cotiza en el mercado de contado con liqui con un valor de compra de $1784.83 y de venta de $1851.4827, y registra una variación de 3,73%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 24 de noviembre
En la actualización de este martes, 24 de noviembre, el dólar MEP opera como protagonista del mercado: el dólar bolsa muestra una compra de $1684.22 y una venta de $1696.42, con una variación de 0,72%, mientras el mercado de bonos acompaña el movimiento de las cotizaciones.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 24 de noviembre
El dólar oficial en el Banco Nación se ubica este martes, 24 de noviembre, con un precio de compra de $1550 y un precio de venta de $1600, mientras que registra una variación de 0,95% en la actualización.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 24 de noviembre
Este martes, 24 de noviembre, el dólar Blue se cotiza en el mercado informal a $1655 para la compra y $1675 para la venta, con una variación de 2,13% respecto de la referencia previa.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 24 de noviembre
El dólar contado con liquidación (CCL) se mueve este martes, 24 de noviembre, en el mercado de contado con liqui con un valor de compra de $1784.83 y de venta de $1851.4827, mientras la cotización muestra una variación de 3,73% en la rueda.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 24 de noviembre
El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza este martes 24 de noviembre a $1684.22 para la compra y $1696.42 para la venta, con una variación de 0,72%, mientras el mercado de bonos marca la referencia de su operatoria en la jornada.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 24 de noviembre
Este martes, 24 de noviembre, el dólar Oficial del Banco Nación se actualiza con un valor de compra de $1550 y un valor de venta de $1600, una variación de 0,95%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 24 de noviembre
Este martes, 24 de noviembre, el dólar Blue opera en el mercado informal a $1655 para la compra y $1675 para la venta, con una variación de 2,13%.