La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) incorporó una nueva herramienta para simplificar el acceso a sus servicios digitales. Ahora es posible crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social directamente desde el celular a través de un procedimiento de validación biométrica.

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La novedad apunta a facilitar una gestión que hasta ahora podía requerir otros mecanismos de verificación y fortalecer la protección de los datos personales de los beneficiarios. El sistema funciona a través de la aplicación oficial Mi ANSES y combina dos instancias de identificación: el escaneo del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el reconocimiento facial mediante la cámara del teléfono.

Según explicó el organismo, la información obtenida en el procedimiento se contrasta con los registros del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y así se busca comprobar que quien solicita la clave sea efectivamente el titular del CUIL declarado.

Cómo crear o recuperar la clave paso a paso

Para usar esta modalidad es necesario contar con el número de CUIL, el DNI actualizado y un celular con cámara y conexión a internet.

El trámite se hace desde la aplicación Mi ANSES y tiene cuatro pasos:

Ingresar a la aplicación y seleccionar la opción "Crear Clave".

Colocar el número de CUIL y escanear el código de barras o QR de la última versión del DNI. Según el modelo del documento, puede encontrarse al frente o en el dorso.

y escanear el código de barras o de la última versión del Según el modelo del documento, puede encontrarse al frente o en el dorso. Hacer el reconocimiento facial utilizando la cámara frontal del celular.

utilizando la cámara frontal del celular. Una vez validada la identidad, generar una nueva Clave de la Seguridad Social.

El procedimiento permite obtener una contraseña por primera vez y recuperar el acceso en caso de haberla olvidado.

Para qué sirve y qué pasa si se cambia el celular

La Clave de la Seguridad Social es una contraseña personal que permite ingresar a Mi ANSES y hacer diferentes trámites y consultas sin necesidad de ir hacia una oficina física del organismo.

Entre otras gestiones, permite consultar el historial laboral, verificar fechas y lugares de cobro, revisar el estado de expedientes y acceder a información sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Desde ANSES aclararon que quienes pierdan o cambien su teléfono deberán repetir la validación biométrica para generar o recuperar la clave desde el nuevo dispositivo.

La incorporación de este mecanismo forma parte de la digitalización de los servicios previsionales y busca que los usuarios puedan resolver cada vez más gestiones de manera remota y con mayores controles de seguridad.

Cabe remarcar que el trámite es gratuito y que también se mantienen disponibles las alternativas vigentes para obtener la contraseña de manera presencial.