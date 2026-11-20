La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) incorporó una nueva herramienta para simplificar el acceso a sus servicios digitales. Ahora es posible crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social directamente desde el celular a través de un procedimiento de validación biométrica.
La novedad apunta a facilitar una gestión que hasta ahora podía requerir otros mecanismos de verificación y fortalecer la protección de los datos personales de los beneficiarios. El sistema funciona a través de la aplicación oficial Mi ANSES y combina dos instancias de identificación: el escaneo del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el reconocimiento facial mediante la cámara del teléfono.
Según explicó el organismo, la información obtenida en el procedimiento se contrasta con los registros del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y así se busca comprobar que quien solicita la clave sea efectivamente el titular del CUIL declarado.
Cómo crear o recuperar la clave paso a paso
Para usar esta modalidad es necesario contar con el número de CUIL, el DNI actualizado y un celular con cámara y conexión a internet.
El trámite se hace desde la aplicación Mi ANSES y tiene cuatro pasos:
- Ingresar a la aplicación y seleccionar la opción "Crear Clave".
- Colocar el número de CUIL y escanear el código de barras o QR de la última versión del DNI. Según el modelo del documento, puede encontrarse al frente o en el dorso.
- Hacer el reconocimiento facial utilizando la cámara frontal del celular.
- Una vez validada la identidad, generar una nueva Clave de la Seguridad Social.
El procedimiento permite obtener una contraseña por primera vez y recuperar el acceso en caso de haberla olvidado.
MÁS INFO
Para qué sirve y qué pasa si se cambia el celular
La Clave de la Seguridad Social es una contraseña personal que permite ingresar a Mi ANSES y hacer diferentes trámites y consultas sin necesidad de ir hacia una oficina física del organismo.
Entre otras gestiones, permite consultar el historial laboral, verificar fechas y lugares de cobro, revisar el estado de expedientes y acceder a información sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones.
Desde ANSES aclararon que quienes pierdan o cambien su teléfono deberán repetir la validación biométrica para generar o recuperar la clave desde el nuevo dispositivo.
La incorporación de este mecanismo forma parte de la digitalización de los servicios previsionales y busca que los usuarios puedan resolver cada vez más gestiones de manera remota y con mayores controles de seguridad.
Cabe remarcar que el trámite es gratuito y que también se mantienen disponibles las alternativas vigentes para obtener la contraseña de manera presencial.