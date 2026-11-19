Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden acceder durante noviembre a importantes descuentos en supermercados de todo el país. Las promociones incluyen rebajas de hasta el 35% y reintegros bancarios que alcanzan los $40.000 mensuales.

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Qué supermercados ofrecen descuentos para jubilados en noviembre de 2026

Durante este mes, distintas cadenas comerciales mantienen beneficios especiales para quienes cobran una jubilación o pensión. Los porcentajes varían según el establecimiento y, en algunos casos, existen límites sobre el dinero que se puede recuperar.

Entre las opciones disponibles, Disco, Jumbo y Vea ofrecen una rebaja del 10% en compras generales y del 20% en productos de perfumería y limpieza. Una de las ventajas es que estas promociones no tienen un tope de reintegro.

Por otro lado, Coto y La Anónima cuentan con un descuento del 10% sin límite de devolución, mientras que Josimar eleva el beneficio al 15%.

Carrefour también participa con una bonificación del 10%, aunque establece un máximo de $35.000. En Chango Más, el porcentaje es el mismo, pero el reintegro no puede superar los $15.000. En tanto, Día ofrece una rebaja del 10%, con un límite de $2.000 por operación.

Es importante tener en cuenta que algunas categorías pueden quedar afuera de las promociones. Entre ellas aparecen los electrodomésticos, las carnes y determinados productos de marcas específicas.

Cómo conseguir un reintegro bancario de hasta $40.000

Además de los descuentos de las cadenas comerciales, algunos bancos ofrecen promociones adicionales para sus clientes jubilados. Uno de los beneficios más importantes corresponde al Banco Patagonia, que dispone de una devolución de hasta el 35%, con un límite mensual de $40.000.

Para entender cómo funciona, se puede tomar como ejemplo una compra de $100.000: con una bonificación del 35%, el reintegro sería de $35.000. Si el gasto alcanza los $120.000, el cálculo daría $42.000, pero la devolución quedaría limitada a los $40.000 establecidos por la entidad.

Los beneficios varían según el supermercado, el banco y el medio de pago.

Por eso, para alcanzar el máximo beneficio mensual es necesario realizar compras alcanzadas por la promoción por aproximadamente $114.286.

Otras entidades también ofrecen alternativas durante noviembre:

Banco Supervielle: brinda un 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más. El tope es de $25.000 para pagos con débito y de $15.000 mediante QR.

brinda un 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más. El tope es de $25.000 para pagos con débito y de $15.000 mediante QR. Banco Galicia: cuenta con promociones de hasta el 25%, con un límite de devolución mensual de $20.000.

cuenta con promociones de hasta el 25%, con un límite de devolución mensual de $20.000. Banco Nación: suma un 5% adicional en supermercados adheridos, con un máximo de $5.000 semanales y $20.000 mensuales al pagar mediante BNA+ MODO.

Qué necesitan los jubilados de ANSES para acceder a los descuentos

Una de las principales ventajas de los beneficios generales es que no requieren inscripción previa. Los jubilados y pensionados tampoco tienen que realizar trámites adicionales para comenzar a utilizarlos. El sistema reconoce al titular cuando efectúa el pago con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta bancaria en la que recibe sus haberes previsionales.

Para acceder a las promociones, es necesario cumplir tres requisitos:

Comprar en alguno de los supermercados adheridos.

Elegir productos incluidos en la promoción correspondiente.

Abonar con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión.

La devolución puede reflejarse directamente en el comprobante de compra o acreditarse posteriormente en la cuenta bancaria, de acuerdo con las condiciones de cada comercio.

En el caso de los descuentos adicionales de los bancos, las condiciones pueden ser diferentes. Algunas entidades habilitan pagos con tarjetas de crédito o billeteras virtuales, mientras que otras exigen utilizar aplicaciones específicas o contar con determinados paquetes bancarios.

Antes de realizar las compras, conviene revisar los días de vigencia, los medios de pago aceptados y los posibles límites de devolución. De esta manera, los jubilados pueden organizar sus gastos y aprovechar mejor los descuentos disponibles durante noviembre