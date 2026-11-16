El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó qué debe ocurrir para que aumente el bono a jubilados que ganan la mínima, de 70.000 pesos mensuales, aunque reconoció que eso no ocurrirá en las actuales condiciones. Al respecto, vinculó la posibilidad de mejorar los ingresos del sistema previsional con el crecimiento de la actividad y la formalización del mercado laboral. “Para que haya más fondos para recaudar y que podamos aumentar las jubilaciones, vamos a tener que crecer y formalizar la economía”, afirmó en una entrevista con Radio Mitre.

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De este modo, reiteró el argumento de que hasta que la reforma laboral no impacte en un crecimiento del trabajo formal, no habrá más aportes que permitan aumentar el bono a jubilados. Actualmente, la informalidad se encuentra en niveles récord del 45% de la masa laboral, según las últimas cifras del Indec.

También reconoció, en ese marco, que la economía no crece como él desearía. “Es verdad que a principios de año esperábamos crecer más”, admitió al respecto, aunque atribuyó la falta de crecimiento a shocks externos, especialmente a la guerra en Medio Oriente.

El bono a jubilados se mantiene congelado en 70.000 pesos desde marzo de 2024, por lo que ya arrastra 32 meses sin actualizarse. En ese período, la inflación acumulada fue del 164%, por lo que el bono debería ser de 185.000 pesos para no haber perdido poder adquisitivo.

¿Cuánto cobrarán los jubilados en diciembre con aumento, bono y aguinaldo?

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán en diciembre de 2026 un aumento del 2,17% en sus haberes, correspondiente a la inflación de octubre. Con esta actualización, la jubilación mínima se ubicará en $453.797, a lo que se sumará el pago de la segunda cuota del aguinaldo y, en caso de confirmarse, el bono extraordinario de $70.000.

De esta manera, los beneficiarios que perciben el haber mínimo podrían cobrar un total bruto de $750.695 durante diciembre, mientras que el ingreso neto estimado, una vez aplicados los descuentos correspondientes a la obra social, sería de $730.275.

Aguinaldo de ANSES: cómo se calcula y cuánto cobrarán los jubilados

En diciembre, los jubilados y pensionados recibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como medio aguinaldo. El monto equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el segundo semestre del año.

Como las jubilaciones se actualizan mensualmente de acuerdo con la inflación, el haber de diciembre será la referencia para calcular el aguinaldo de quienes hayan cobrado la prestación durante todo el semestre.En el caso de la jubilación mínima, el SAC será de aproximadamente $226.898.

Es importante señalar que el bono extraordinario de $70.000 no se incluye en la base de cálculo del aguinaldo, ya que constituye un refuerzo adicional al haber previsional.