Descuentos en supermercados para jubilados de ANSES en noviembre 2026: cómo obtenerlos

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en ANSES podrán acceder a descuentos en grandes cadenas de supermercados durante todo noviembre de 2026. Los reintegros pueden llegar hasta los $25.000 o $40.000 por compra, aunque depende de la promoción, la entidad bancaria y el comercio.
Jubilados: qué descuentos hay en supermercados durante noviembre 2026
- Disco, Jumbo y Vea: 10% de lunes a jueves, más un 20% adicional en perfumería y limpieza. Sin tope.
- Chango más: todos los días 10% de descuento, pero no incluye carne, electro y otros. Tope $12.000 por transacción y de $50.000 por mes,
- Coto: 10% de lunes a jueves, sin tope y con algunas exclusiones.
- La Anónima: lunes y martes ofrece 10% de descuento, sin tope. No es válido para carne, electro y otros.
- Día: 10% los lunes, con un máximo de $2.000 por operación.
- Carrefour: 10% de lunes a miércoles, con un tope mensual de $35.000. En todos los rubros menos carne y electrodomésticos.
- Josimar: 15% los martes, sin límite de gasto y en todos los rubros.
- Toledo: 15% los miércoles, sin tope y con exclusiones.
¿Cómo se puede acceder a los descuentos?
Según señala Capital Humano, el beneficio para los jubilados y pensionados de ANSES se puede acceder de manera muy simple: tenés que pagar con la tarjeta de débito con la que cobrás tu jubilación o pensión.
Gran parte de los supermercados también ofrecen los descuentos con tarjetas de crédito. Algunas promociones descuentan el monto en el momento de la compra y otras devuelven el dinero después, en el resumen o en la caja de ahorro. Por eso es clave mirar la letra chica de cada supermercado y los productos incluidos.
Qué promociones bancarias hay en noviembre 2026
Además de los beneficios generales, algunos bancos ofrecen descuentos adicionales que aumentan la posibilidad de ahorro y el monto máximo de devolución. Entre las más destacadas del mes están:
- Banco Patagonia: promociones para jubilados de hasta 35% de descuento, con un tope de reintegro de $40.000. Depende de la tarjeta utilizada, del supermercado adherido y del paquete bancario contratado. El beneficio alcanza a cadenas como Carrefour, Coto Digital, Jumbo y ChangoMás.
- Banco Supervielle: beneficios los días martes, con 20% de descuento en ChangoMás si se paga con tarjeta de crédito y 20% en MásGO con tarjeta de débito. En ambos casos, el tope publicado es de $25.000 por cada compra.
El detalle de los descuentos bancarios y si los beneficios aplican en tu caso se puede consultar en la página oficial de ANSES: www.anses.gob.ar.