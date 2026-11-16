Descuentos en supermercados para jubilados de ANSES en noviembre 2026: cómo obtenerlos

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en ANSES podrán acceder a descuentos en grandes cadenas de supermercados durante todo noviembre de 2026. Los reintegros pueden llegar hasta los $25.000 o $40.000 por compra, aunque depende de la promoción, la entidad bancaria y el comercio.

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Jubilados: qué descuentos hay en supermercados durante noviembre 2026

Disco, Jumbo y Vea: 10% de lunes a jueves, más un 20% adicional en perfumería y limpieza. Sin tope.

10% de lunes a jueves, más un 20% adicional en perfumería y limpieza. Sin tope. Chango más: todos los días 10% de descuento , pero no incluye carne, electro y otros. Tope $12.000 por transacción y de $50.000 por mes,

todos los días , pero no incluye carne, electro y otros. y de $50.000 por mes, Coto: 10% de lunes a jueves, sin tope y con algunas exclusiones.

y con algunas exclusiones. La Anónima: lunes y martes ofrece 10% de descuento, sin tope. No es válido para carne, electro y otros.

lunes y martes ofrece es válido para carne, electro y otros. Día: 10% los lunes , con un máximo de $2.000 por operación.

, con un máximo de $2.000 por operación. Carrefour: 10% de lunes a miércoles, con un tope mensual de $35.000. En todos los rubros menos carne y electrodomésticos.

con un tope mensual de $35.000. En todos los rubros menos carne y electrodomésticos. Josimar: 15% los martes , sin límite de gasto y en todos los rubros.

, sin límite de gasto y en todos los rubros. Toledo: 15% los miércoles, sin tope y con exclusiones.

¿Cómo se puede acceder a los descuentos?

Según señala Capital Humano, el beneficio para los jubilados y pensionados de ANSES se puede acceder de manera muy simple: tenés que pagar con la tarjeta de débito con la que cobrás tu jubilación o pensión.

Las promociones para jubilados también se pueden combinar con promociones bancarias

Gran parte de los supermercados también ofrecen los descuentos con tarjetas de crédito. Algunas promociones descuentan el monto en el momento de la compra y otras devuelven el dinero después, en el resumen o en la caja de ahorro. Por eso es clave mirar la letra chica de cada supermercado y los productos incluidos.

Qué promociones bancarias hay en noviembre 2026

Además de los beneficios generales, algunos bancos ofrecen descuentos adicionales que aumentan la posibilidad de ahorro y el monto máximo de devolución. Entre las más destacadas del mes están:

Banco Patagonia: promociones para jubilados de hasta 35% de descuento, con un tope de reintegro de $40.000. Depende de la tarjeta utilizada, del supermercado adherido y del paquete bancario contratado. El beneficio alcanza a cadenas como Carrefour, Coto Digital, Jumbo y ChangoMás.

promociones para con un tope de reintegro de $40.000. Depende de la tarjeta utilizada, del supermercado adherido y del paquete bancario contratado. El beneficio alcanza a cadenas como Carrefour, Coto Digital, Jumbo y ChangoMás. Banco Supervielle: beneficios los días martes, con 20% de descuento en ChangoMás si se paga con tarjeta de crédito y 20% en MásGO con tarjeta de débito. En ambos casos, el tope publicado es de $25.000 por cada compra.

El detalle de los descuentos bancarios y si los beneficios aplican en tu caso se puede consultar en la página oficial de ANSES: www.anses.gob.ar.