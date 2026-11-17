Los pagos comenzarán el 9 de diciembre y finalizarán el miércoles 23.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de diciembre de 2026 para jubilados y pensionados. Los haberes tendrán un aumento del 2,2% y se acreditará la segunda cuota del aguinaldo. El cronograma comenzará el miércoles 9 y se extenderá hasta el 23 de diciembre, según la terminación del DNI y el monto de cada prestación.

{{{htmlAmp}}}

Con la actualización, la jubilación mínima llegará a $453.929,95. Además, quienes perciben ese haber recibirán un aguinaldo estimado de $226.964,98. Sin embargo, todavía no hay confirmación oficial sobre la continuidad del bono extraordinario de $70.000.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en diciembre de 2026

Los titulares que cobran haberes iguales o inferiores a la mínima tendrán las siguientes fechas:

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre.

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

Por su parte, quienes superan el haber mínimo cobrarán de acuerdo con este cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.

Pensiones No Contributivas: calendario de diciembre

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) cobrarán durante los primeros días del cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre.

DNI terminados del 4 al 9: viernes 11 de diciembre.

Cuánto cobrarán los jubilados con el aumento de diciembre

La actualización del 2,2% responde a la inflación de octubre informada por el INDEC y se aplica sobre los haberes de noviembre. Con este incremento, la jubilación mínima pasará de $444.158,46 a $453.929,95, mientras que la máxima llegará a aproximadamente $3.054.518,67.

Los valores estimados para diciembre son:

Jubilación mínima: $453.929,95.

Jubilación máxima: $3.054.518,67.

PUAM: $363.143,96.

Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $317.750,96.

Pensión para madres de siete hijos o más: $453.929,95.

Los importes son proyecciones y deberán confirmarse mediante la resolución oficial de ANSES para diciembre.

La jubilación mínima llegará a $453.929,95 tras el aumento previsto.

Aguinaldo de diciembre: cuánto se suma a la jubilación mínima

El calendario también contempla el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), que se depositará junto con los haberes. El aguinaldo equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre.

Para quienes cobran la jubilación mínima, el monto estimado será de $226.964,98. De esta manera, entre el haber actualizado y el medio aguinaldo, podrían recibir aproximadamente $680.894,93, sin contar un posible bono extraordinario.

¿ANSES pagará el bono de $70.000 en diciembre?

Por el momento, el Gobierno no confirmó si continuará con el bono de hasta $70.000 que otorgó durante noviembre a los jubilados y pensionados de menores ingresos.

Si se mantiene el refuerzo completo, quienes cobran la mínima podrían alcanzar los $523.929,95 antes de sumar el aguinaldo. Hasta que exista un anuncio oficial, ese importe no debe considerarse confirmado.

Para consultar la liquidación individual, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y revisar el apartado de haberes y fechas de cobro.