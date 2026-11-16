Jubilados de ANSES: de cuánto será la mínima de diciembre 2026

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán un nuevo aumento en diciembre de 2026, que llevará el haber mínimo a $453.797. La actualización será del 2,17%, en línea con la inflación de octubre, y se aplicará junto con el pago de la segunda cuota del aguinaldo.

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De esta manera, los jubilados que perciben la mínima cobrarán $226.898 adicionales en concepto de Sueldo Anual Complementario (SAC), lo que elevará sus ingresos brutos de diciembre a $680.695.

Sin embargo, el monto podría ser mayor si el Gobierno confirma la continuidad del bono extraordinario de $70.000. En ese caso, los jubilados con el haber mínimo recibirán un total de $750.695 brutos, antes de los descuentos correspondientes.

Cuánto cobrarán los jubilados de la mínima

ANSES: cuánto será la jubilación mínima en diciembre 2026

Con el último dato de inflación publicado por el INDEC, que registró una variación mensual del 2,17% en octubre, ya se puede calcular el aumento que recibirán los jubilados y pensionados durante diciembre.

El mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/2024 dispone que las prestaciones previsionales se actualicen mensualmente según la inflación de dos meses anteriores. Por lo tanto, el incremento de diciembre será del 2,17%, lo que llevará la jubilación mínima a $453.797.

Los montos previstos son los siguientes:

Concepto Monto de diciembre Jubilación mínima $453.797 Medio aguinaldo $226.898 Total sin bono $680.695 Bono extraordinario, si se confirma $70.000 Total con bono $750.695

El refuerzo previsional todavía depende de una confirmación oficial del Gobierno.

Cuánto cobrarán los jubilados con la mínima y el aguinaldo

En diciembre, los jubilados y pensionados recibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario, equivalente al 50% del mayor haber mensual del semestre. Como las jubilaciones se actualizan mensualmente por inflación, el haber de diciembre será la referencia para calcular el aguinaldo de quienes hayan percibido la prestación durante todo el período.

Para los jubilados que cobran la mínima, el SAC será de aproximadamente $226.898. De esta manera, el ingreso bruto total alcanzará los $680.695 sin considerar el bono extraordinario. En caso de mantenerse el refuerzo de $70.000, el monto se elevará a $750.695.

Según los cálculos difundidos, una vez aplicados los descuentos correspondientes a la cobertura de salud, el ingreso neto estimado para quienes cobran la mínima con bono sería de $730.275.

Cabe recordar que el bono extraordinario no se incluye en el cálculo del aguinaldo, ya que se trata de un concepto adicional al haber previsional.

Cuánto cobran los jubilados diciembre

Aumento de ANSES: cuánto cobrarán los pensionados en diciembre

La actualización del 2,17% también alcanzará a los titulares de otras prestaciones que administra la ANSES, entre ellas la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC). Los nuevos valores previstos para diciembre serán los siguientes:

Prestación Haber de diciembre Con bono de $70.000 Jubilación mínima $453.797 $523.797 PUAM $363.038 $433.038 PNC por invalidez y vejez $317.658 $387.658 PNC para Madres de Siete Hijos $453.797 $523.797

Los importes con bono son estimativos y están sujetos a la continuidad del refuerzo previsional. Además, los beneficiarios que tengan derecho al medio aguinaldo recibirán ese importe de manera adicional al haber mensual.

AUH y asignaciones familiares: cuánto aumentarán en diciembre

El incremento por movilidad también se aplicará a las asignaciones sociales que administra ANSES. Con la actualización del 2,17%, los montos informados para diciembre serán:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $163.075.

AUH por Discapacidad: $530.982.

A diferencia de las jubilaciones y pensiones, estas prestaciones no reciben el Sueldo Anual Complementario. Por lo tanto, los titulares de la AUH cobrarán los importes correspondientes a diciembre según las condiciones habituales de liquidación, sin un pago adicional en concepto de aguinaldo.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en diciembre 2026

El calendario de pagos de diciembre incluirá los haberes actualizados por movilidad y la segunda cuota del aguinaldo. De acuerdo con el cronograma difundido, los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos comenzarán a cobrar el miércoles 9 de diciembre, mientras que quienes superan la mínima recibirán sus pagos a partir del jueves 17.

Las acreditaciones se realizarán según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y finalizarán antes de Navidad. El esquema permitirá que los beneficiarios cuenten con sus haberes y el medio aguinaldo durante diciembre.

Uno de los puntos que todavía resta definir es la continuidad del bono extraordinario destinado a los jubilados y pensionados de menores ingresos. Durante los últimos meses, el Gobierno mantuvo un refuerzo de hasta $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima y otras prestaciones alcanzadas por la medida.

Si se confirma su continuidad en diciembre, los jubilados con la mínima recibirán $523.797 entre el haber mensual y el bono. A esa cifra se sumará el medio aguinaldo de $226.898, lo que elevará el ingreso bruto total a $750.695.