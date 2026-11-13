Jubilados: cómo consultar los descuentos de mutuales en ANSES

Los jubilados pueden consultar los descuentos aplicados directamente desde sus recibos de haberes.

Los jubilados y pensionados que solicitan préstamos en mutuales, cooperativas y otras entidades pueden controlar los descuentos que se aplican sobre sus haberes a través de Mi ANSES. El organismo establece condiciones para estas operaciones, fija límites para las cuotas y ofrece distintos canales para denunciar irregularidades en los cobros.

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Antes de firmar un crédito, es importante conocer qué organizaciones están habilitadas para otorgarlo, cuánto pueden descontar por mes y cuáles son las precauciones que deben tomar los titulares. Además, el recibo de jubilación o pensión permite consultar los detalles de cada operación y verificar que se respeten las condiciones acordadas.

ANSES: qué entidades pueden otorgar préstamos a jubilados

Los jubilados y pensionados pueden solicitar préstamos en diferentes organizaciones que descuentan las cuotas directamente del recibo de haberes. Sin embargo, para operar dentro del Sistema de Descuentos, estas entidades deben contar con un convenio firmado con la ANSES.

Entre las organizaciones habilitadas se encuentran:

Mutuales y cooperativas.

Obras sociales.

Entidades bancarias y financieras comprendidas en la Ley N.º 21.526.

Asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial.

Asociaciones de empleadores.

Centros y asociaciones de jubilados y pensionados.

Organismos públicos.

Entidades representativas de las Fuerzas de Seguridad provinciales, exclusivamente para determinados beneficiarios de retiros y pensiones policiales y penitenciarias transferidos.

Un punto importante es que las organizaciones que no tienen convenio con ANSES no están habilitadas dentro de este sistema ni forman parte de los controles del organismo. Por ese motivo, los descuentos que realizan no aparecen en el recibo de jubilación o pensión.

Qué descuentos pueden aparecer en el recibo de haberes

Los cobros de mutuales y otras entidades pueden responder a diferentes conceptos. Uno de ellos es la afiliación o cuota social, que puede establecerse mediante un importe fijo o como un porcentaje de la jubilación o pensión. El titular tiene derecho a solicitar la baja de este descuento en cualquier momento.

También pueden aparecer cargos por servicios especiales, como prestaciones de salud, farmacia, emergencias médicas, proveeduría u óptica. Sin embargo, las entidades no pueden obligar a los jubilados a contratar estos servicios adicionales para acceder a un préstamo.

En el caso de los créditos, las cuotas pueden extenderse hasta un máximo de 40 pagos y no deben superar el 30% del haber neto mensual del jubilado o pensionado.

Cómo consultar los descuentos de mutuales en Mi ANSES

Para controlar los importes que se descuentan todos los meses, los jubilados y pensionados pueden ingresar a Mi ANSES y consultar sus recibos de haberes.

El recorrido es sencillo: hay que entrar en Mi ANSES > Jubilados y pensionados > Consulta de recibos.

Allí se puede identificar el nombre de la entidad, el código y la descripción del descuento, el mes y año en que comenzó a aplicarse y el importe total del préstamo. También es posible verificar el porcentaje del haber afectado y la cantidad de cuotas pactadas, descontadas y pendientes.

ANSES establece condiciones para los préstamos otorgados por mutuales y otras entidades.

Préstamos para jubilados: qué medidas de seguridad recomienda ANSES

Antes de solicitar un crédito, es importante tomar algunas precauciones para evitar inconvenientes. ANSES recomienda concurrir acompañado y realizar personalmente el trámite ante la entidad.

Además, hay que leer cuidadosamente toda la documentación y consultar cualquier punto que no resulte claro. No se deben dejar espacios en blanco ni firmar hojas sin completar. Al momento de solicitar el préstamo, tampoco corresponde pagar gastos de ningún tipo.

Otra recomendación es pedir que el dinero se deposite directamente en la cuenta bancaria. Una vez acreditado, se debe comprobar que el importe recibido coincida con el informado en el campo "Monto Préstamo" del Comprobante de Autorización de Descuentos.

También es fundamental verificar que los documentos firmados respeten las condiciones informadas: monto del préstamo, cantidad de cuotas, cuota total mensual y Costo Financiero Total (CFT).

Ante descuentos irregulares, los titulares pueden presentar reclamos por diferentes canales oficiales.

Cómo reclamar ante ANSES por descuentos irregulares

Si un jubilado o pensionado detecta alguna irregularidad en el descuento de un préstamo solicitado a una mutual, cooperativa u otra entidad, puede presentar un reclamo o denuncia ante ANSES.

El organismo dispone de diferentes vías para realizar el trámite: