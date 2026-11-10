PUAM de ANSES: cuánto cobro en noviembre 2026 y quiénes la cobran

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 1,93% para las jubilaciones, pensiones y asignaciones en noviembre de 2026. La actualización alcanza a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que recibirán un haber mensual de $355.326,77, al que se suma un bono extraordinario de $70.000.

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De esta manera, quienes cobran la PUAM percibirán un total de $425.326,77 en noviembre, incluyendo el refuerzo previsional. El incremento responde a la fórmula de movilidad vigente, que establece actualizaciones mensuales de acuerdo con la inflación registrada dos meses antes.

Cuánto cobra la PUAM de ANSES en noviembre de 2026

Con el aumento del 1,93%, el haber correspondiente a la Pensión Universal para el Adulto Mayor se ubica en $355.326,77. A ese importe se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el monto total a cobrar asciende a $425.326,77.

Los valores informados por ANSES para noviembre son los siguientes:

Concepto Monto Haber de la PUAM $355.326,77 Bono extraordinario $70.000 Total a cobrar $425.326,77

Quiénes cobran la PUAM con el bono de $70.000

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor están incluidos entre los beneficiarios que reciben el bono previsional extraordinario. En noviembre, el refuerzo completo es de $70.000 para quienes perciben la PUAM.

ANSES también informó que las jubilaciones y pensiones que no superen los $514.158,46 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto. En el caso de la PUAM, el haber actualizado se encuentra por debajo de ese límite, por lo que corresponde el adicional completo.

PUAM ANSES: cuánto se cobra

Cómo consultar cuándo se cobra la PUAM en noviembre

Los beneficiarios pueden consultar su fecha y medio de cobro mediante la plataforma Mi ANSES, ingresando con sus datos personales.

El organismo permite verificar la información correspondiente a los haberes previsionales y conocer cuándo se acreditará la prestación. La actualización del 1,93% forma parte del mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/2024, que dispone aumentos mensuales para jubilaciones, pensiones y asignaciones tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

ANSES: cuánto se paga de PUAM

Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en noviembre de 2026

El reajuste también modificó los importes de las prestaciones mínimas y asistenciales. Cada beneficio tiene un valor específico, de acuerdo con las características de la prestación que recibe cada titular.

Los montos establecidos para noviembre son los siguientes: