PUAM de ANSES con aumento en noviembre 2026: de cuánto es y cuánto se cobra

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de ANSES aumentará un 1,9% en noviembre de 2026, en línea con el último dato de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este incremento, el haber mensual estimado alcanzará los $355.267,37, sin incluir el bono extraordinario de $70.000.

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La actualización responde al mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/2024, que ajusta las prestaciones previsionales según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores. Aunque el porcentaje de aumento ya está definido, los importes definitivos deberán confirmarse mediante la publicación de las escalas oficiales de ANSES.

Cuánto cobra la PUAM de ANSES en noviembre 2026

Los titulares de la PUAM recibirán una actualización del 1,9% sobre el haber vigente en octubre. De mantenerse el bono extraordinario de $70.000, el ingreso mensual estimado sería el siguiente:

Concepto Monto Haber mensual estimado $355.267,37 Bono extraordinario, si se confirma $70.000 Total estimado con bono $425.267,37

El refuerzo previsional todavía requiere una nueva disposición del Poder Ejecutivo que confirme su continuidad durante noviembre. Por lo tanto, el monto total dependerá de que el Gobierno mantenga el pago del adicional.

Por qué aumenta la PUAM en noviembre

El incremento responde a la inflación de septiembre, que fue del 1,9%, según informó el INDEC. El esquema de movilidad mensual establece que las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones administradas por ANSES se actualicen de acuerdo con la evolución del IPC nacional. De esta manera, el dato de septiembre determina el porcentaje de aumento correspondiente a los haberes de noviembre. La actualización también alcanza a las jubilaciones del sistema previsional, las Pensiones No Contributivas (PNC) y las asignaciones familiares.

PUAM ANSES: cuándo se cobra

Qué pasará con el bono de $70.000 para la PUAM

El Gobierno deberá definir si mantiene el bono extraordinario destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben las prestaciones previsionales más bajas. A diferencia del aumento mensual, que se calcula a partir del índice de inflación, el bono necesita una disposición específica del Poder Ejecutivo para su acreditación.

Este adicional no se incorpora al haber básico ni forma parte de la base sobre la cual se calculan los incrementos posteriores. Por ese motivo, la continuidad del refuerzo no está garantizada hasta que se publique la normativa correspondiente.

Cuándo cobra la PUAM de ANSES en noviembre 2026

El calendario de pagos de noviembre se organizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular. La PUAM sigue habitualmente el cronograma correspondiente a las jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo.

Las fechas exactas deberán consultarse en el calendario oficial de ANSES, ya que el esquema informado no establece días concretos de acreditación para noviembre.

ANSES: cuándo cobro la pensión en noviembre

Cómo consultar el cobro de la PUAM en noviembre

Los beneficiarios podrán verificar el monto de su prestación y la fecha de acreditación a través de los canales digitales de ANSES. Para realizar la consulta deberán ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Desde allí podrán revisar los recibos de haberes, los adicionales que correspondan y la información relacionada con el pago mensual.