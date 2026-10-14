PUAM de ANSES: cuánto cobro en octubre 2026 y quiénes la cobran

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de ANSES cobran $418.598,81 en octubre de 2026, monto que incluye el haber mensual de $348.598,81 y el bono extraordinario de $70.000. La prestación está destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación.

{{{htmlAmp}}}

La actualización responde al aumento del 1,66% aplicado a las prestaciones previsionales, de acuerdo con la Resolución 284/2026 publicada en el Boletín Oficial. El incremento también alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

Cuánto cobra la PUAM de ANSES en octubre 2026

La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima y se actualiza mensualmente según el mecanismo de movilidad vinculado a la inflación. Los importes correspondientes a octubre son:

Concepto Monto Haber mensual de la PUAM $348.598,81 Bono extraordinario $70.000 Total a cobrar $418.598,81

El refuerzo previsional fue confirmado mediante el Decreto 1108/2026 y se acredita junto con la prestación mensual. El bono tiene carácter no remunerativo y no está sujeto a descuentos. Además de los beneficiarios de la PUAM, alcanza a jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas que cumplen las condiciones establecidas.

Pensiones para adultos mayores en octubre

Quiénes pueden cobrar la PUAM de ANSES

La Pensión Universal para el Adulto Mayor fue creada mediante la Ley 27.260 y tiene como objetivo garantizar un ingreso previsional a quienes alcanzaron la edad requerida, pero no reúnen los años de aportes necesarios para jubilarse.

Para acceder a esta prestación, los solicitantes deben cumplir determinadas condiciones:

Tener 65 años o más.

Ser argentino nativo o naturalizado, con los requisitos de residencia correspondientes, o extranjero con la residencia legal exigida.

No percibir una jubilación, pensión u otra prestación incompatible con la PUAM.

Cumplir con las condiciones de residencia en el país previstas por la normativa.

La prestación no exige acreditar los 30 años de aportes que generalmente se requieren para obtener una jubilación ordinaria. Además del ingreso mensual, sus titulares pueden acceder a la cobertura médica de PAMI y a las asignaciones familiares, cuando corresponda.

PNC en ANSES: el monto que se cobra

Cuándo cobro la PUAM de ANSES en octubre 2026

El calendario de pagos de la PUAM coincide con el de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo. Las acreditaciones comenzaron el jueves 8 de octubre y se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 Jueves 8 de octubre 1 Viernes 9 de octubre 2 Martes 13 de octubre 3 Miércoles 14 de octubre 4 Jueves 15 de octubre 5 Viernes 16 de octubre 6 Lunes 19 de octubre 7 Martes 20 de octubre 8 Miércoles 21 de octubre 9 Jueves 22 de octubre

El cronograma contempla el feriado nacional del lunes 12 de octubre, por lo que los pagos se retomaron el martes 13.

Los beneficiarios reciben el haber y el bono en la misma fecha de acreditación.

Cómo solicitar la PUAM de ANSES

Las personas que cumplen los requisitos pueden iniciar el trámite ante ANSES para solicitar el beneficio.

Para hacerlo, deben seguir estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Verificar que los datos personales y familiares estén actualizados. Consultar los canales habilitados para solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Presentar la documentación requerida y completar el trámite según las indicaciones del organismo.

La solicitud está sujeta a la verificación de las condiciones de acceso establecidas por la normativa.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro de la PUAM