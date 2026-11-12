ANSES cambia el pago de la Asignación por Embarazo: qué tenés que saber

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará desde noviembre una nueva modalidad de pago para las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social. A partir de este cambio, quienes hayan cumplido con los controles de salud obligatorios recibirán automáticamente el 20% que hasta ahora permanecía retenido.

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La modificación introduce un cambio importante en el procedimiento que debían realizar las personas gestantes para cobrar la totalidad de la prestación. Con el nuevo sistema, el Ministerio de Salud enviará directamente la información al organismo previsional, que podrá verificar el cumplimiento de los requisitos y acreditar el dinero correspondiente sin que las beneficiarias tengan que iniciar un expediente.

Cómo se cobrará el 20% acumulado de la Asignación por Embarazo

La principal novedad es que ANSES dejará de exigir un trámite habitual para liberar el porcentaje retenido. El procedimiento se realizará mediante un intercambio de información entre organismos públicos. El Ministerio de Salud comunicará cuándo finalizó el embarazo y si se completaron los controles establecidos para acceder al pago.

Una vez recibidos esos datos, ANSES podrá acreditar automáticamente el dinero acumulado. De esta manera, las titulares que hayan cumplido con las condiciones previstas no tendrán que acercarse a una oficina, presentar formularios ni solicitar un turno para cobrar ese importe.

Sin embargo, existe una situación excepcional que conviene tener en cuenta. Si la persona gestante realizó todos los controles correspondientes, pero esa información no aparece registrada en el sistema de ANSES, podrá presentar la documentación habitual de manera presencial. En ese caso, sí será necesario solicitar un turno para completar la gestión.

Qué porcentaje paga ANSES durante el embarazo

La Asignación por Embarazo para Protección Social es una prestación económica mensual destinada a acompañar a las personas gestantes durante los nueve meses de embarazo.

Hasta ahora, el esquema contemplaba dos instancias de pago. Por un lado, las beneficiarias recibían mensualmente el 80% del monto correspondiente desde su inscripción en el Programa Sumar, dependiente del Ministerio de Salud. Por otro, el 20% restante quedaba retenido hasta que se acreditara el cumplimiento de los controles sanitarios obligatorios.

Con la nueva modalidad, ese porcentaje también se depositará automáticamente después del nacimiento, siempre que se hayan cumplido los requisitos establecidos. El cambio permite que las titulares puedan acceder al total del dinero sin tener que realizar una gestión adicional cuando la información sanitaria ya se encuentre disponible para el organismo previsional.

El pago automático dependerá del cumplimiento de los controles de salud.

Qué pasa si ANSES no tiene registrados los controles médicos

Aunque el nuevo mecanismo apunta a que el pago sea automático, las beneficiarias deben prestar atención a que la ANSES reciba correctamente los datos enviados por el Ministerio de Salud.

Si los controles fueron realizados, pero no figuran en los registros del organismo, todavía existe la posibilidad de reclamar el porcentaje acumulado mediante la presentación de la documentación correspondiente.

Para eso, será necesario concurrir a una oficina de ANSES con un turno solicitado previamente. Se trata de una alternativa prevista para resolver aquellos casos en los que el intercambio de información entre los organismos no permita confirmar el cumplimiento de las condiciones.