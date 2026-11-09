Pensiones No Contributivas (PNC): monto y cuánto cobran en noviembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondiente a noviembre de 2026. Este mes, los beneficiarios reciben un aumento del 1,93% en sus haberes y un bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben las prestaciones más bajas.

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Con la actualización, las pensiones por invalidez y vejez alcanzan los $310.910,91 mensuales, mientras que el ingreso total asciende a $380.910,91 con el bono incluido. El cronograma de pagos comenzará el miércoles 11 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 13, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.

Cuánto cobran las Pensiones No Contributivas en noviembre de 2026

Los haberes de las Pensiones No Contributivas se actualizan de acuerdo con la fórmula de movilidad previsional, que contempla la inflación registrada dos meses antes. En noviembre, el incremento es del 1,93%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.

De acuerdo con los valores informados, las PNC por invalidez y vejez tienen un haber de $310.910,91, al que se suma el bono previsional de $70.000. De esta manera, el monto total a cobrar durante noviembre es de $380.910,91.

Los importes actualizados de las principales prestaciones previsionales son los siguientes:

Prestación Haber de noviembre Bono Total PNC por invalidez o vejez $310.910,91 $70.000 $380.910,91 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) $355.326,76 $70.000 $425.326,76 Jubilación mínima $444.158,45 $70.000 $514.158,45 Jubilación máxima $2.988.765,84 — $2.988.765,84

Los montos corresponden a los haberes informados para noviembre y pueden variar según la prestación y los conceptos particulares de cada beneficiario.

Jubilados y pensionados con aumento

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas de ANSES en noviembre 2026

ANSES estableció que los pagos de las PNC se realizarán durante la segunda semana de noviembre. El calendario se organiza de acuerdo con la terminación del DNI:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 y 1 Miércoles 11 de noviembre 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Jueves 12 de noviembre 8 y 9 Viernes 13 de noviembre

Los beneficiarios recibirán el dinero en su cuenta bancaria habitual, sin necesidad de realizar trámites adicionales para acceder al aumento o al bono correspondiente.

De cuánto es el bono para las Pensiones No Contributivas en noviembre

El Gobierno mantiene durante noviembre el bono previsional extraordinario de $70.000, cuyo importe permanece sin modificaciones desde marzo de 2024. Este refuerzo se acredita junto con el haber mensual y alcanza a los titulares de prestaciones previsionales comprendidas en el esquema de asistencia.

En el caso de las PNC por invalidez y vejez, los beneficiarios reciben el bono completo, debido a que sus haberes se encuentran por debajo de la jubilación mínima. Para quienes perciben ingresos previsionales superiores al mínimo, el refuerzo se paga de manera proporcional hasta alcanzar el tope de $514.158,45.

De esta forma, el adicional busca complementar los ingresos de los beneficiarios de menores haberes.

Cuánto cobran los pensionados en noviembre

Qué Pensiones No Contributivas se actualizan en noviembre de 2026

El incremento previsional de noviembre alcanza a distintas prestaciones administradas por ANSES. Entre ellas se encuentran las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez, así como las destinadas a madres de siete hijos o más, además de otras pensiones comprendidas en el régimen correspondiente.

Sin embargo, no todas las PNC tienen el mismo monto, ya que el haber depende del tipo de prestación. Por ejemplo, las pensiones por invalidez y vejez equivalen al 70% de la jubilación mínima, mientras que las destinadas a madres de siete hijos o más toman como referencia el haber mínimo previsional. Por lo tanto, los importes finales pueden diferir según el beneficio que perciba cada titular.