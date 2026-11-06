Jubilación máxima de ANSES: cuánto cobran los jubilados en noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cuánto cobrarán los jubilados que perciben el haber máximo durante noviembre. Con una actualización del 1,93%, establecida a partir de la inflación de septiembre, el monto más alto del sistema previsional argentino quedó fijado en casi $3 millones.

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La actualización fue oficializada mediante la Resolución 304/2026, publicada en el Boletín Oficial. De esta manera, el organismo previsional estableció los nuevos importes que recibirán sus beneficiarios durante el penúltimo mes del año, de acuerdo con el mecanismo de movilidad mensual vigente.

Jubilación máxima de ANSES: cuánto se cobra en noviembre

A partir del incremento del 1,93%, quienes perciben la jubilación máxima recibirán $2.988.765,82 durante noviembre. El nuevo importe representa una diferencia de $56.591 respecto del mes anterior, cuando el tope previsional había quedado establecido en $2.932.174,85.

El porcentaje de actualización se aplica sobre los haberes previsionales y responde al mecanismo que toma como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este caso, el dato utilizado fue el correspondiente a septiembre, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La modalidad de actualización mensual fue establecida mediante el Decreto 274/2024 y determina los ajustes que reciben los jubilados y pensionados. Por eso, el aumento de noviembre no constituye una medida exclusiva para quienes cobran los haberes más elevados, sino que alcanza a las distintas escalas del sistema.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en noviembre de 2026

El reajuste también modificó los importes de las prestaciones mínimas y asistenciales. Cada beneficio tiene un valor específico, de acuerdo con las características de la prestación que recibe cada titular.

Los montos establecidos para noviembre son los siguientes:

Jubilación máxima: $2.988.765,82.

$2.988.765,82. Jubilación mínima: $444.158,46.

$444.158,46. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,77.

$355.326,77. Prestación Básica Universal (PBU): $203.182,22.

Los jubilados que cobran la máxima quedan excluidos del bono extraordinario.

En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, el incremento mensual representa $8.409,95 en comparación con octubre. Así, el haber básico pasó a superar los $444.000, antes de contemplar el refuerzo económico destinado a los sectores de menores ingresos.

¿Los jubilados que cobran la máxima reciben el bono de $70.000?

Una de las cuestiones importantes de la actualización de noviembre es el alcance del bono extraordinario de $70.000. Según lo establecido para este período, quienes cobran la jubilación máxima no reciben este refuerzo, ya que está destinado a complementar los ingresos de los beneficiarios que perciben los haberes más bajos.

El pago completo corresponde a quienes cobran la jubilación mínima. Con la incorporación de esta suma, el ingreso mensual de estos jubilados alcanza los $514.158,46 durante noviembre.

En cambio, las personas que cobran un haber superior al mínimo, pero inferior al monto que resulta de sumar la jubilación básica y el bono, pueden acceder a un refuerzo proporcional. El objetivo de este mecanismo es que el complemento llegue a quienes necesitan una compensación para mejorar sus ingresos mensuales.