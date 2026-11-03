Quiénes son los jubilados de ANSES que cobran el bono de $70.000 en noviembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los jubilados y pensionados de menores ingresos cobrarán un bono extraordinario de hasta $70.000 en noviembre de 2026, que se sumará a la actualización mensual de sus haberes.

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El organismo previsional informó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento del 1,93%, de acuerdo con la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación de septiembre publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Con esta actualización, el haber mínimo jubilatorio ascenderá a $444.158,46. Al incorporar el bono completo, los beneficiarios recibirán $514.158,46 durante noviembre.

Sin embargo, no todos los jubilados cobrarán los $70.000 completos. ANSES estableció que quienes perciban haberes superiores a la mínima, pero inferiores a $514.158,46, recibirán un refuerzo proporcional hasta alcanzar ese importe.

Jubilados ANSES en noviembre

ANSES: qué jubilados cobran el bono de $70.000 en noviembre

El bono previsional está destinado a los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos del sistema.

De acuerdo con la información oficial, el beneficio se distribuirá de la siguiente manera:

Jubilados que cobran la mínima: recibirán el bono completo de $70.000, que se sumará al haber de $444.158,46.

Jubilados con haberes superiores a la mínima: cobrarán un bono proporcional siempre que su prestación no alcance los $514.158,46.

Jubilados con haberes iguales o superiores a $514.158,46: no recibirán el refuerzo, dado que sus ingresos ya alcanzan o superan el límite establecido.

De esta manera, el bono funciona como un complemento para garantizar que los beneficiarios alcanzados perciban hasta $514.158,46 durante noviembre. Por ejemplo, un jubilado que cobre $480.000 recibirá un adicional de $34.158,46 para alcanzar el monto previsto. En cambio, quien perciba la jubilación mínima accederá al refuerzo completo de $70.000.

ANSES: quiénes cobran el bono en noviembre

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en noviembre con el aumento y el bono

Con el incremento del 1,93%, las principales prestaciones previsionales tendrán nuevos valores.

Según informó ANSES, los montos correspondientes a noviembre son los siguientes:

Prestación Haber con aumento Total con bono Jubilación mínima $444.158,46 $514.158,46 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) $355.326,77 $425.326,77 PNC por Invalidez y Vejez $310.910,92 $380.910,92 Pensión para Madres de 7 hijos $444.158,46 $514.158,46

Los importes de la última columna incluyen el bono extraordinario de $70.000.

Qué pensionados también reciben el bono de $70.000

Además de los jubilados que cobran la mínima, el refuerzo previsional alcanza a determinados titulares de pensiones. Entre ellos se encuentran los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo haber actualizado será de $355.326,77. Con el bono completo, el ingreso total llegará a $425.326,77.

Por su parte, quienes perciben una Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez cobrarán $310.910,92 de haber mensual y otros $70.000 de refuerzo, lo que elevará el total a $380.910,92. En tanto, las titulares de la Pensión No Contributiva para Madres de siete hijos recibirán $514.158,46, incluidos el haber actualizado y el bono.

Cómo se calcula el bono proporcional para jubilados

El monto del refuerzo depende del haber que perciba cada jubilado o pensionado. Quienes cobran la mínima reciben los $70.000 completos, mientras que los beneficiarios con ingresos superiores pueden acceder a un importe menor. Para determinar el bono proporcional, se calcula la diferencia entre el haber mensual y el límite de $514.158,46.

Por ejemplo:

Haber mensual Bono correspondiente Total a cobrar $444.158,46 $70.000 $514.158,46 $460.000 $54.158,46 $514.158,46 $480.000 $34.158,46 $514.158,46 $500.000 $14.158,46 $514.158,46 $514.158,46 $0 $514.158,46

Así, el bono disminuye a medida que aumenta el haber mensual, hasta desaparecer cuando la prestación alcanza el límite establecido.

ANSES: de cuánto es el aumento de noviembre 2026

El incremento del 1,93% también alcanza a las asignaciones familiares y universales. Con la actualización, los valores informados por ANSES serán los siguientes:

Prestación Monto de noviembre Asignación Universal por Hijo (AUH) $159.611 AUH por Hijo con Discapacidad $519.704 Asignación Familiar por Hijo $79.816 Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad $259.864

Los valores de la AUH corresponden al 100% de la prestación por hijo, mientras que los montos de las asignaciones familiares corresponden al primer rango de ingresos. La actualización mensual responde al mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/2024, que utiliza como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Cómo consultar el cobro del bono de ANSES en noviembre

Los jubilados y pensionados pueden consultar sus haberes y verificar los conceptos incluidos en la liquidación mediante la plataforma Mi ANSES. Para hacerlo, deben ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y revisar la información correspondiente a su prestación.

Los pagos se realizarán de acuerdo con el calendario establecido por el organismo, según la terminación del DNI.