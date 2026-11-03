Quiénes son los jubilados de ANSES que cobran el bono de $70.000 en noviembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los jubilados y pensionados de menores ingresos cobrarán un bono extraordinario de hasta $70.000 en noviembre de 2026, que se sumará a la actualización mensual de sus haberes.
El organismo previsional informó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento del 1,93%, de acuerdo con la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación de septiembre publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Con esta actualización, el haber mínimo jubilatorio ascenderá a $444.158,46. Al incorporar el bono completo, los beneficiarios recibirán $514.158,46 durante noviembre.
Sin embargo, no todos los jubilados cobrarán los $70.000 completos. ANSES estableció que quienes perciban haberes superiores a la mínima, pero inferiores a $514.158,46, recibirán un refuerzo proporcional hasta alcanzar ese importe.
ANSES: qué jubilados cobran el bono de $70.000 en noviembre
El bono previsional está destinado a los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos del sistema.
De acuerdo con la información oficial, el beneficio se distribuirá de la siguiente manera:
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Jubilados que cobran la mínima: recibirán el bono completo de $70.000, que se sumará al haber de $444.158,46.
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Jubilados con haberes superiores a la mínima: cobrarán un bono proporcional siempre que su prestación no alcance los $514.158,46.
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Jubilados con haberes iguales o superiores a $514.158,46: no recibirán el refuerzo, dado que sus ingresos ya alcanzan o superan el límite establecido.
De esta manera, el bono funciona como un complemento para garantizar que los beneficiarios alcanzados perciban hasta $514.158,46 durante noviembre. Por ejemplo, un jubilado que cobre $480.000 recibirá un adicional de $34.158,46 para alcanzar el monto previsto. En cambio, quien perciba la jubilación mínima accederá al refuerzo completo de $70.000.
Cuánto cobran los jubilados de ANSES en noviembre con el aumento y el bono
Con el incremento del 1,93%, las principales prestaciones previsionales tendrán nuevos valores.
Según informó ANSES, los montos correspondientes a noviembre son los siguientes:
|Prestación
|Haber con aumento
|Total con bono
|Jubilación mínima
|$444.158,46
|$514.158,46
|Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
|$355.326,77
|$425.326,77
|PNC por Invalidez y Vejez
|$310.910,92
|$380.910,92
|Pensión para Madres de 7 hijos
|$444.158,46
|$514.158,46
Los importes de la última columna incluyen el bono extraordinario de $70.000.
Qué pensionados también reciben el bono de $70.000
Además de los jubilados que cobran la mínima, el refuerzo previsional alcanza a determinados titulares de pensiones. Entre ellos se encuentran los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo haber actualizado será de $355.326,77. Con el bono completo, el ingreso total llegará a $425.326,77.
Por su parte, quienes perciben una Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez cobrarán $310.910,92 de haber mensual y otros $70.000 de refuerzo, lo que elevará el total a $380.910,92. En tanto, las titulares de la Pensión No Contributiva para Madres de siete hijos recibirán $514.158,46, incluidos el haber actualizado y el bono.
Cómo se calcula el bono proporcional para jubilados
El monto del refuerzo depende del haber que perciba cada jubilado o pensionado. Quienes cobran la mínima reciben los $70.000 completos, mientras que los beneficiarios con ingresos superiores pueden acceder a un importe menor. Para determinar el bono proporcional, se calcula la diferencia entre el haber mensual y el límite de $514.158,46.
Por ejemplo:
|Haber mensual
|Bono correspondiente
|Total a cobrar
|$444.158,46
|$70.000
|$514.158,46
|$460.000
|$54.158,46
|$514.158,46
|$480.000
|$34.158,46
|$514.158,46
|$500.000
|$14.158,46
|$514.158,46
|$514.158,46
|$0
|$514.158,46
Así, el bono disminuye a medida que aumenta el haber mensual, hasta desaparecer cuando la prestación alcanza el límite establecido.
ANSES: de cuánto es el aumento de noviembre 2026
El incremento del 1,93% también alcanza a las asignaciones familiares y universales. Con la actualización, los valores informados por ANSES serán los siguientes:
|Prestación
|Monto de noviembre
|Asignación Universal por Hijo (AUH)
|$159.611
|AUH por Hijo con Discapacidad
|$519.704
|Asignación Familiar por Hijo
|$79.816
|Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad
|$259.864
Los valores de la AUH corresponden al 100% de la prestación por hijo, mientras que los montos de las asignaciones familiares corresponden al primer rango de ingresos. La actualización mensual responde al mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/2024, que utiliza como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.
Cómo consultar el cobro del bono de ANSES en noviembre
Los jubilados y pensionados pueden consultar sus haberes y verificar los conceptos incluidos en la liquidación mediante la plataforma Mi ANSES. Para hacerlo, deben ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y revisar la información correspondiente a su prestación.
Los pagos se realizarán de acuerdo con el calendario establecido por el organismo, según la terminación del DNI.