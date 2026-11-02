AUH de ANSES: cuánto se cobra en noviembre de 2026 por provincia

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para noviembre. Tras un aumento del 1,93% por movilidad, los beneficiarios cobrarán distintos importes según su lugar de residencia y la categoría de la prestación.

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Cuánto se cobra de AUH en noviembre de 2026

La actualización del 1,93% modifica los importes que ANSES liquidará durante noviembre. Para conocer cuánto dinero se recibe, es importante diferenciar el valor bruto de la prestación del monto neto, ya que el organismo previsional retiene habitualmente el 20% de la asignación.

Los nuevos valores establecidos para el próximo mes son:

AUH por un hijo (valor general): $159.611 brutos. Se cobran $127.688,80 y se retienen $31.922,20.

$159.611 brutos. Se cobran $127.688,80 y se retienen $31.922,20. AUH por un hijo (Zona 1): $207.495 brutos. Se cobran $165.996 y se retienen $41.499.

$207.495 brutos. Se cobran $165.996 y se retienen $41.499. AUH por hijo con discapacidad (valor general): $519.704 brutos. Se cobran $415.763,20 y se retienen $103.940,80.

$519.704 brutos. Se cobran $415.763,20 y se retienen $103.940,80. AUH por hijo con discapacidad (Zona 1): $675.616 brutos. Se cobran $540.492,80 y se retienen $135.123,20.

La diferencia entre los valores generales y los correspondientes a Zona 1 responde al régimen diferencial previsto para determinadas regiones del país. Por eso, el domicilio del titular es un dato importante al momento de determinar el importe de la prestación.

Qué provincias cobran el adicional por zona desfavorable

ANSES contempla un monto superior para los beneficiarios que residen en determinadas provincias y localidades. Este adicional, identificado como Zona 1, alcanza a regiones patagónicas y al partido bonaerense de Patagones.

Las jurisdicciones incluidas son:

La Pampa.

Chubut.

Neuquén.

Río Negro.

Santa Cruz.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Partido de Patagones, provincia de Buenos Aires.

Los beneficiarios de determinadas provincias acceden a valores superiores por residencia.

De esta manera, los titulares de la AUH que viven en estas zonas reciben importes superiores a los establecidos para el resto del país. La diferencia también alcanza a quienes cobran la asignación por hijo con discapacidad.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en noviembre de 2026

Los titulares de la AUH que cumplen con las condiciones correspondientes también pueden recibir la Tarjeta Alimentar, un complemento económico destinado a acompañar los gastos de alimentación de las familias.

Para noviembre, los importes se mantienen sin modificaciones y se distribuyen de la siguiente manera:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

Este beneficio se acredita de manera automática a quienes reúnen los requisitos establecidos. Por lo tanto, no es necesario iniciar un trámite adicional para recibirlo.

Complemento Leche: cuánto se cobra en noviembre

Otro de los refuerzos que acompaña a la AUH es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a contribuir con la alimentación y nutrición durante la primera infancia.

Según los valores informados para noviembre de 2026, este beneficio aumenta a $60.203 y está dirigido a familias con niños de hasta tres años. Al igual que ocurre con la Tarjeta Alimentar, la acreditación se realiza automáticamente para quienes cumplen con las condiciones correspondientes.